不滿西方挺烏打俄境 蒲亭揚言部署飛彈不排除核武

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（中央社聖彼得堡5日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，如果美國及其歐洲盟友允許烏克蘭以西方長程武器深入攻擊俄羅斯境內，他可能在對美國及其歐洲盟友打擊距離內部署常規飛彈。

蒲亭批評西方提供烏克蘭長程武器，稱莫斯科可能用類似武器武裝其他國家，來攻擊西方目標。

法新社報導，蒲亭在罕見與外國新聞媒體的記者會上發表上述評論之前，包括美國在內多個西方國家為烏克蘭攻擊俄境目標開了綠燈，莫斯科稱此舉是嚴重誤判。

蒲亭在一年一度的「聖彼得堡國際經濟論壇」（St. Petersburg International Economic Forum）召開之前，在新建的81層俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）大樓內，與記者談了3個多小時。

蒲亭說，俄羅斯的回應將是擊落西方飛彈，並明確提及美國的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）以及英國和法國的飛彈系統。

他還說，莫斯科考慮在夠近的距離部署類似的高科技長程飛彈，來攻打那些允許烏克蘭使用此類飛彈攻擊俄羅斯領土的國家。

但這位71歲的克里姆林宮頭子駁斥俄羅斯計劃攻擊北大西洋公約組織（NATO）成員國，稱此說法「胡說八道」。

他警告，西方提供烏克蘭武器是「非常負面的一步」。他特別批評了德國，表示當第一批德國提供的戰車「出現在烏克蘭領土時，由於第二次世界大戰的記憶，在俄羅斯引發了道德和倫理上的震驚」。

蒲亭談到德國當局時表示：「當他們說會有更多飛彈擊中俄羅斯領土上的目標時，這肯定破壞俄德關係。」

當被問及核戰風險時，蒲亭表示，俄羅斯的核戰略思想允許使用此類武器。

他在被路透社問及烏克蘭核升級的風險時說：「出於某種原因，西方認為俄羅斯永遠不會動用核武。」

「我們具有核戰略思想，看看它怎麼說。如果有人的行為威脅到我們的主權和領土完整，我們認為我們可以動用可用的一切手段。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130606