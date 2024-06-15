美擬調整核武政策 智庫：導因於對手無意非核武

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（中央社記者廖漢原紐約14日專電）白宮國家安全會議官員日前指出，美國必須調整行之有年的限制核武政策，智庫學者白蘭斯（Hal Brands）撰文分析，美國提升核武數量導因於對手無意非核武化，美軍裝備能力必須足以因應未來兩個核武大國。

白宮國安會（NSC）負責武器管制事務的高階官員瓦迪（Pranay Vaddi）7日在「武器管制協會」（Arms Control Association）演說，首次提及為因應中、俄、北韓與伊朗結盟與核武增加，美國可能得調整政策，核武庫將擴大與現代化。談話引起北京與莫斯科的關注。

保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）、彭博（Bloomberg News）專欄作家白蘭斯撰文指出，這是拜登政府戲劇性的改弦更張，2021年他宣布美國不會第一個動用核武及擁核僅為嚇阻目的，等同華府承諾在衝突中絕不會第一個動用核武。

推動裁軍人士還希望，拜登縮減甚至裁撤美軍的洲際彈道飛彈部隊，他還在2017年表示，持續推動沒有核武的世界。

不過美國在歐亞依賴核子保護傘的盟友反對這些原則，拜登於是承諾持續飛彈防禦計畫，更新既存裝備，如今終於表態美軍現有彈藥可能不足夠。

白蘭斯認為轉變背後的原因很簡單，美國的對手無意推動非核武化，如今伊朗已接近擁有核彈，北韓持續改進核武及導彈部隊，美俄冷戰時期的限武協議崩潰，莫斯科明示對烏克蘭與西方國家會動用核武。中國更快馬加鞭製造核武，這將改變全球。

2020年至2023年間，北京的核武數量已增加一倍，解放軍的「核三位一體」洲際飛彈、地對空發射與潛艦發射能力都在精進，並在區域間部署足以攻擊美軍位於太平洋區的基地與盟友的核裝備，中國雖早已宣示不會首先動用核武，但連串武器測試，例如發射超高音速載具，都讓人畏懼可能有先動手的意涵。

白蘭斯評估，到2030前期，能與美國核武相提並論的國家將增至兩個，美國裝備能力必須提升至足以打擊兩個大國的各種目標，過去以確保嚇阻與對抗脅迫的有限裝備，僅能因應一個國家，如今兩個可能不夠。

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瓦迪有關美國提高核武庫的談話當然會引起軍備競賽的批評，事實上，美國的敵對國家已展開競逐，即使如此，眼前呈現的是痛苦的兩難。如果美國不強化核裝備，也將危及嚇阻他國核武攻擊美國本土的對策，也就是所謂維持僅能災難式回擊能力的「最小嚇阻」策略。

白蘭斯認為，執政後期有時會出現直白的話，拜登團隊瞭解新核武時代的醜陋挑戰，即便如此也凸顯了執政當局欠缺準備，但還是得稱許有官員把話講清楚。（編輯：徐睿承）1130615