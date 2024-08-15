軟銀傳放棄與英特爾合作生產晶片 改與台積電談判
2024/8/15 14:36（8/15 14:45 更新）
（中央社東京15日綜合外電報導）「金融時報」今天報導，軟銀集團（SoftBank）已放棄與英特爾（Intel）合作生產人工智慧（AI）晶片來抗衡輝達（Nvidia）的計畫，並傳出現正聚焦與台積電進行洽談。
路透社報導，金融時報援引熟悉內情人士的話指出，軟銀與英特爾合作告吹，是因為英特爾無法達到軟銀的要求。
報導指出，軟銀將談判破局一事歸咎於英特爾，並稱英特爾無法達到軟銀對產量和速度的要求。報導同時指出，軟銀如今把焦點集中在與全球最大晶圓代工廠台積電洽談。
報導還說，合作事宜談判失敗，英特爾接著於8月初宣布大幅刪減成本的計畫，包括將裁員1.5萬人。
英特爾與軟銀均未立即回應路透社置評要求。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1130815
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