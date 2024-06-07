軟銀要在夏普堺工廠建AI資料中心 向輝達買最先進GPU

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本電信業巨擘軟銀今天宣布，他們已準備買下夏普在大阪府堺市液晶面板廠的一部分，來打造一座應用人工智慧（AI）的資料中心，並將向輝達採購其最先進的繪圖處理器（GPU）。

日本經濟新聞報導，軟銀（SoftBank）表示已取得購買夏普（Sharp）堺工廠部分土地與廠房的獨家交涉權，並打算讓新設的資料中心配備高效能AI晶片，使其成為一個大型AI應用基地，讓外部公司和其他人也能租賃來開發與操作AI。

根據協議，軟銀計劃購買夏普堺工廠廠區約60%的土地，相當於44萬平方公尺；以及當中的面板工廠、供電設施和冷卻設施。購買價格將在日後決定。

若交易成真，這座資料中心將由軟銀單獨營運，目標明年啟用。軟銀並打採購輝達（Nvidia）的最先進GPU來提供開發生成式AI所需的運算能力。

夏普3日已宣布打算讓堺工廠轉型為AI資料中心，並計劃開始與日本大型電信公司KDDI等業者進行相關討論。夏普將向KDDI提議，讓堺工廠軟銀廠區以外的部分作為對方的資料中心，並將持續與KDDI進行協商。

軟銀打算在2025年底前總計投資1700億日圓（約新台幣351億元）來增強其生成式AI相關運算基礎設施，因此正在日本各地的大城市建立資料中心，其中在堺工廠的資料中心將會是關西地區相關業務的樞紐。（譯者：楊惟敬/核稿：張正芊）1130607