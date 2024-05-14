熊本縣知事力爭台積電設3廠 強調可能性相當大

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本熊本縣知事木村敬有意爭取台積電繼續在熊本縣設3廠，並仿傚新竹打造「熊本版科學園區」。木村觀察台積電過去投資模式強調，「第3座工廠（落腳縣內的）可能性相當大」。

日本共同社中文網報導，位於熊本縣菊陽町的台積電1廠計畫今年10月到12月開始量產，並在年底前於1廠相鄰地區動工興建2廠。日前接受共同社專訪時，木村鑒於台積電過去的實際投資狀況指出，「通常的模式是在同一地區設置3家左右工廠」。

因此，木村強調，「第3座工廠（落腳縣內的）可能性相當大」。

熊本縣正在推動半導體相關產業的聚落化。木村說：「不僅是工廠，還將積極招攬研究機構。希望打造『熊本版科學園區』。」這一發言考慮到的是台積電總部所在的台灣著名IT研發基地「新竹科學園區」。

木村4月16日就任知事，他過去擔任熊本縣副知事時，曾作為熊本縣方面的負責人參與跟台積電的交涉。

報導指出，據了解，木村方面已就最快今天夏天與台積電幹部在台灣總部啟動磋商，徵詢台積電方面的意願。 木村還打算跟熊本縣內的大型半導體企業展開合作，以實現爭取台積電在熊本縣設3廠的目標。

在台積電工廠附近，包括日本索尼集團（Sony Group）半導體子公司及關於半導體製造裝置方面的東京電子等都設有據點。木村說，「將詢問為了爭取（台積電設廠）是否有能合作的事項」。木村有意與上述企業的最高負責人依序會面。（編輯：黃名璽）1130514