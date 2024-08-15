日本觀測南海海槽無異常 結束巨震防災預警

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（中央社記者楊明珠東京15日專電）日本氣象廳因應8月8日宮崎強震發布注意巨大地震的臨時情報，這一週以來，並未觀測到有特別變化，今天傍晚5時（台灣時間4時）結束「南海海槽地震臨時情報」的防災預警。

宮崎縣外海日向灘8月8日發生規模7.1、震度6弱地震，因震源位於南海海槽地震假想震源區內，氣象廳認為發生大規模地震可能性將比平時高，所以發布注意巨大地震的「南海海槽地震臨時情報」，呼籲民眾持續留意。

日本放送協會（NHK）報導，發布這項注意巨大地震的「南海海槽地震臨時情報」後，氣象廳在南海海槽地震假想震源區內，並未觀測到地殼變動與地震活動有特別的變化，因此今天下午5時結束這項防災呼籲。

日本防災大臣松村祥史傍晚對媒體表示，「政府呼籲民眾特別注意，但因為地震活動、地殼變動等並無觀測到特別的變化，因此下午5時結束這項防災呼籲」。

松村祥史說：「雖然民眾能恢復生活也無妨，但南海海槽地震很難正確預測，所以平時做好準備至為重要。」

日前日本官方和媒體呼籲民眾做好防災準備，包括做好家具等的固定、避難（疏散）場所和途徑確認、家庭防災品儲備等。

日本內閣府和氣象廳今晚6時召開記者會表示，南海海槽一帶隨時都有可能發生巨大地震，民眾平時就要做好因應地震來襲時準備。

日本內閣府參事官森久保在記者會上表示，注意巨大地震的臨時情報呼籲即使結束，發生大規模地震的可能性還是存在，民眾仍須持續平時做好防災準備。

氣象廳地震火山技術調查課長束田進也在記者會上說明8月8日發生的地震與南海海槽地震的關連。他指出，沒觀測到在南海海槽地震的假想震源區陸地一側、還有海洋一側的板塊狀況有特別變化的地震活動或地殼變動。

束田進也說，預估南海海槽巨大地震發生的機率今後30年內是70%至80%，昭和東南海地震與昭和南海地震發生至今已歷約80年，需提高警覺。民眾要提防南海海槽一帶隨時都可能發生大規模地震，平時應做好防災工作。

有關日向灘的地震活動，束田進也表示，這3天觀測到震度1以上的搖晃僅1次，但觀測到無感地震的情況比平時多，當前有段時間應仍會持續出現這種情況。日向灘過去曾觀測到每隔一小段時間就發生同程度的地震。（編輯：張芷瑄）1130815