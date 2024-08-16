本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 國際

烏克蘭分兵逆襲庫斯克 烏東拉警報

2024/8/16 13:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭6日從東北部蘇米（Sumy）發起逆襲打入俄國境內庫斯克，儘管攻勢順利，但未能吸引俄軍轉移對烏東的猛攻，反造成烏軍在東線兵力變薄，讓俄軍在烏東快速推進。

華爾街日報指出，烏東頓內茨克（Donetsk）一直是俄軍首要目標之一。雖然烏克蘭的庫斯克（Kursk）逆襲讓俄國顏面無光，也讓烏軍近一年來首次在俄烏戰線又能局部取得戰場主動，但基輔為發動庫斯克攻勢而調集捉襟見肘的兵力與裝備，使這場逆襲成為豪賭，恐讓已然劣勢的烏東戰局更惡化之虞。

爭奪激烈的烏東克拉斯諾格夫卡（Krasnohorivka），外圍上週遭俄軍猛攻。烏軍防守當地的獨立總統旅（Separate Presidential Brigade）第21營營長說：「我們缺乏足夠人手把任務做好。」

這名營長的無線電呼號為「庫徹」（Kucher），他表示他們今春抵達克拉斯諾格夫卡時，人力約與俄軍相當，但現在俄軍享有5比1人力優勢，21營傷亡後也僅能補充20%的人員戰損，補來的充員兵也多為老弱，而非戰爭初期一些年輕力壯的志願者；有些烏軍的旅，步兵平均年齡甚至超過40歲。

俄軍今夏攻城拔寨的速度比侵烏戰爭打響以來任何時候都快，目前正朝烏軍在頓內茨克的後勤與交通樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城）推進。

對烏克蘭而言，失去波克羅夫斯克意味供應烏東作戰部隊的重要動脈被斷，包括對烏東戰線關鍵高地的察蘇夫雅（Chasiv Yar）。波克羅夫斯克的官員15日開始敦促平民撤離。

在烏東戰線的烏軍指揮官們描述整個夏天局勢變得更嚴峻，即便發動庫斯克逆襲，也不見俄軍在烏東鬆手。目前烏東戰線的烏軍彈藥仍嚴重不足，俄軍在某些地方甚至享有10比1火力優勢，也加緊用電子干擾器壓制烏軍無人機，但烏軍指揮官們都認為，最大問題還是缺兵。

過去兩個月駐守察蘇夫雅的一名45歲烏軍少校說：「若我們一個陣地需5到6人，現在只能2到3人。」還說人手已少到連伙房、機械修理等其他後方人員都得下戰壕，「敵人找出我們防線弱點只是時間問題」。

外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）高級研究員李伊（Rob Lee）表示，烏軍人力短缺是去年夏天大反攻失敗的後遺症。

李伊說：「根本問題在於烏克蘭沒有足夠預備兵力，也就沒有足夠單位增援各戰線。」

揮軍攻入庫斯克也意味之後頓內茨克會更缺乏增援。東線的烏軍部隊表示，雖看到同袍在庫斯克痛擊俄軍的影片很開心，但他們仍不認為分兵打入俄國境內能扭轉乾坤。

「庫徹」說：「那1000人在我們這兒會更有用。」

政治新聞網Politico報導，雖然庫斯克逆襲成功激勵烏軍士氣，但俄軍在頓內茨克攻下更多土地還以顏色。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

烏軍第110機械化旅目前部署於波多羅夫斯克，110旅發言人塞卡奇（Ivan Sekach）指出，自發動庫斯克逆襲以來，「我會說我們這兒的前線變得更糟，我們能分到的彈藥甚至比之前更少，而俄國人正在推進」。

據親烏克蘭國防部的戰場態勢網站DeepState貼出的更新顯示，過去24小時裡，俄軍在東線攻下熱蘭涅（Zhelanne）與奧爾利夫卡（Orlivka）2座村莊，在頓內茨克的紐約（New York）、克拉斯諾格夫卡、尼古拉耶夫卡（Mykolaivka）和朱拉夫卡（Zhuravka）等地持續推進。（譯者：陳亦偉）1130816

#俄軍
#俄羅斯
#烏克蘭
#烏軍
#李伊
#烏東
#頓內茨克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：