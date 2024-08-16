烏克蘭分兵逆襲庫斯克 烏東拉警報

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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭6日從東北部蘇米（Sumy）發起逆襲打入俄國境內庫斯克，儘管攻勢順利，但未能吸引俄軍轉移對烏東的猛攻，反造成烏軍在東線兵力變薄，讓俄軍在烏東快速推進。

華爾街日報指出，烏東頓內茨克（Donetsk）一直是俄軍首要目標之一。雖然烏克蘭的庫斯克（Kursk）逆襲讓俄國顏面無光，也讓烏軍近一年來首次在俄烏戰線又能局部取得戰場主動，但基輔為發動庫斯克攻勢而調集捉襟見肘的兵力與裝備，使這場逆襲成為豪賭，恐讓已然劣勢的烏東戰局更惡化之虞。

爭奪激烈的烏東克拉斯諾格夫卡（Krasnohorivka），外圍上週遭俄軍猛攻。烏軍防守當地的獨立總統旅（Separate Presidential Brigade）第21營營長說：「我們缺乏足夠人手把任務做好。」

這名營長的無線電呼號為「庫徹」（Kucher），他表示他們今春抵達克拉斯諾格夫卡時，人力約與俄軍相當，但現在俄軍享有5比1人力優勢，21營傷亡後也僅能補充20%的人員戰損，補來的充員兵也多為老弱，而非戰爭初期一些年輕力壯的志願者；有些烏軍的旅，步兵平均年齡甚至超過40歲。

俄軍今夏攻城拔寨的速度比侵烏戰爭打響以來任何時候都快，目前正朝烏軍在頓內茨克的後勤與交通樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城）推進。

對烏克蘭而言，失去波克羅夫斯克意味供應烏東作戰部隊的重要動脈被斷，包括對烏東戰線關鍵高地的察蘇夫雅（Chasiv Yar）。波克羅夫斯克的官員15日開始敦促平民撤離。

在烏東戰線的烏軍指揮官們描述整個夏天局勢變得更嚴峻，即便發動庫斯克逆襲，也不見俄軍在烏東鬆手。目前烏東戰線的烏軍彈藥仍嚴重不足，俄軍在某些地方甚至享有10比1火力優勢，也加緊用電子干擾器壓制烏軍無人機，但烏軍指揮官們都認為，最大問題還是缺兵。

過去兩個月駐守察蘇夫雅的一名45歲烏軍少校說：「若我們一個陣地需5到6人，現在只能2到3人。」還說人手已少到連伙房、機械修理等其他後方人員都得下戰壕，「敵人找出我們防線弱點只是時間問題」。

外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）高級研究員李伊（Rob Lee）表示，烏軍人力短缺是去年夏天大反攻失敗的後遺症。

李伊說：「根本問題在於烏克蘭沒有足夠預備兵力，也就沒有足夠單位增援各戰線。」

揮軍攻入庫斯克也意味之後頓內茨克會更缺乏增援。東線的烏軍部隊表示，雖看到同袍在庫斯克痛擊俄軍的影片很開心，但他們仍不認為分兵打入俄國境內能扭轉乾坤。

「庫徹」說：「那1000人在我們這兒會更有用。」

政治新聞網Politico報導，雖然庫斯克逆襲成功激勵烏軍士氣，但俄軍在頓內茨克攻下更多土地還以顏色。

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烏軍第110機械化旅目前部署於波多羅夫斯克，110旅發言人塞卡奇（Ivan Sekach）指出，自發動庫斯克逆襲以來，「我會說我們這兒的前線變得更糟，我們能分到的彈藥甚至比之前更少，而俄國人正在推進」。

據親烏克蘭國防部的戰場態勢網站DeepState貼出的更新顯示，過去24小時裡，俄軍在東線攻下熱蘭涅（Zhelanne）與奧爾利夫卡（Orlivka）2座村莊，在頓內茨克的紐約（New York）、克拉斯諾格夫卡、尼古拉耶夫卡（Mykolaivka）和朱拉夫卡（Zhuravka）等地持續推進。（譯者：陳亦偉）1130816