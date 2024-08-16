侵華日軍731部隊少年隊員 赴哈爾濱遺址致歉

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（中央社東京16日綜合外電報導）高齡94歲的日本男子清水英男，曾是日軍二戰侵略中國期間731部隊的少年隊員。他於睽違79年後再赴位於中國哈爾濱的當年部隊遺址，在紀念碑前致歉及追悼遇難者。

日軍731部隊在二戰期間從事生物戰的人體實驗。清水在「謝罪與不戰和平誓言」石碑前合掌致意，並表示「做了對不起的事」，悼念犧牲者。

綜合時事通信社、共同社報導，清水目前住在長野縣宮田村，1945年3月時年僅14歲，以「見習技術員」身分被派到中國並進入731部隊。他當時在不知工作內容的狀況下，學習病原菌的基礎知識，採集實驗用老鼠的檢體。

而他當時被上司帶到標本室參觀，看到人體的一部分被泡在福馬林之中，這些人體疑來自俘虜。

清水14日在哈爾濱受訪時吐露79年來的心情，「因為我看到了標本室，為了祈求罹難者的冥福而來，我認為沒待過這個部隊的人，無法理解我的心情」。

他表示當年看完標本室之後相當衝擊，心中祈求冥福的意念「在撤退後，也始終秉持著」。

清水說道：「犧牲的人真的很可憐，連小孩都被做成標本。每當看到自己的曾孫，就不禁想到這些事情」。

他8月13日前往當年731部隊的遺址，實驗室、監獄建物、日軍當時撤退時炸毀的鍋爐室等731部隊的部分設施仍被保存下來。

清水當天在慰靈碑前雙手合十，靜靜地說道「我們（少年隊員）當時沒有自由，幾乎只能聽命行事，我抱著道歉的心情而祈禱」。

清水也到展示731部隊相關設施的「罪證陳列館」，觀看當時的相關文件、在附近收集到疑似為藥瓶等物品。

清水1945年曾擔任約5個月的731部隊少年隊員。報導指出，清水對於人體標本、參與炸毀部隊相關設施的行動感到相當後悔，之前一直希望到當地謝罪與慰靈。

共同社引述中國外交部發言人林劍8月13日表示「讚賞清水先生面對歷史真相的勇氣」，並強調「日本應正確認識軍國主義的侵略歷史，並深刻反省」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1130816