中國外長王毅將赴泰 主持瀾湄合作外長會

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（中央社記者李雅雯上海13日電）中國外交部長王毅將於14至17日期間訪問緬甸，也將赴泰國主持瀾滄江-湄公河合作第九次外長會、出席中寮緬泰外長非正式會晤。

據中國外交部13日消息，中國外交部發言人林劍宣布，王毅將於14至17日期間訪問緬甸，也將赴泰國主持瀾滄江-湄公河合作第九次外長會、出席中寮緬泰外長非正式會晤。

中國外交部透過「答記者問」表示，王毅訪問緬甸目的在於深化中緬各個領域互利合作，鞏固兩國人民友好感情；中國堅持不干涉內政原則，一如既往地支持緬甸維護穩定、發展經濟、保障民生，為緬甸各方在憲法和法律框架下透過政治協商妥善處理分歧，提供建設性幫助。

中國外交部提到，瀾滄江-湄公河合作是中國與柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南共商、共建、共用的新型區域合作機制，從2016年啟動以來，有力地促進流域6國經濟社會發展，為各國民眾帶來利益。

中國外交部指出，希望透過這次瀾湄合作外長會，與湄公河國家共同梳理合作進展、總結合作經驗，謀劃瀾湄合作下一階段發展，將瀾湄地區打造成高品質共建「一帶一路」示範區、全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區和全球文明倡議首善區，構建更為緊密的瀾湄國家命運共同體。

在會議期間，應泰國邀請，王毅將出席中寮緬泰外長非正式會晤，王毅將與各國在地區形勢、共同打擊跨境犯罪等方面交換意見。

瀾滄江-湄公河合作第八次外長會去年12月在北京舉行，中國外交部會後新聞稿指出，這場會議圍繞「共同邁向現代化、培育次區域發展新優勢」主題，會上回顧瀾湄合作進展，規劃下一階段重點工作。（編輯：謝怡璇）1130813