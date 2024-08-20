北海道新千歲機場剪刀遺失打亂237航班 店家隔天尋獲

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本北海道新千歲機場8月17日發生候機室內商店通報遺失一把剪刀，當局決定必須重新進行安檢作業的風波，導致237個航班延誤或取消。結果該商店人員隔天在店內尋獲剪刀。

日本北海道放送（HBC）報導，這起「剪刀遺失風波」風波研判影響超過4萬名搭機旅客。北海道文化放送（UHB）報導，風波除影響237個航班，也造成約30名旅客被迫留宿機場一夜。

日本放送協會（NHK）報導，風波發生在8月17日的新千歲機場國內線航廈管制區商店內，由於事關飛安，當局決定安檢作業暫停約2小時，並安排已完成安檢正在候機的旅客重新進行檢查，由於正值連假尾聲，導致機場一度相當混亂。

這起風波造成新千歲機場當天36個航班被迫取消、201個航班發生延誤，對年度盂蘭盆節連假收假交通帶來嚴重影響。

營運新千歲機場的北海道機場公司8月19日再度前往該商店調查時表示，店家人員已在18日找到這把剪刀。有關未在第一時間公布的原因，主要是花了一些時間確認尋獲的剪刀與遺失的剪刀是否為同一把。

這家商店人員每次要使用剪刀時，都會從上鎖的保管櫃中取出，他們將持續調查這次發生遺失的過程。

日本政府國土交通省針對這起風波要求北海道機場公司查明原因並防止再度發生，北海道機場公司表示，這次肇因於店家保管及管理作為不夠完善，「我們再度認知到這也是關乎劫機和恐攻的事件，將再一次徹底強化管理意識」。（譯者：黃名璽）1130820