台灣虎航高雄飛桃太郎故鄉日本岡山 10/27開航

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北19日電）台灣虎航今天宣布，10月27日開航高雄到日本岡山，也就是日本民間傳說桃太郎的故鄉，每週營運3班，明天開賣。

台灣虎航發布新聞稿，2016年7月先開航桃園-岡山航線，初期每週3班，增為目前每天1班，也是台灣唯一直飛岡山的航空公司；看好岡山及鄰近地區的豐富旅遊魅力，10月27日再開航高雄-岡山航線，南台灣民眾到岡山旅遊更便利。

台灣虎航說，高雄也有岡山，與日本的岡山雖然相距千里，卻因同名而展現出一種特殊的連結。高雄的岡山區以軍事歷史和美食特產聞名，日本的岡山縣因桃太郎的故鄉與晴天之國而為人熟知。藉由新航線的啟航，將開啟一段連結兩地的探索之旅，讓旅客在感受不同風貌時，也能體驗到微妙而有趣的巧合。

台灣虎航說，高雄-岡山航線開航初期，每週營運3班，去程航班編號IT262，每週一、五的中午12時50分及每週三的上午10時55分自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT263，每週二的下午5時30分及每週四、日的下午3時25分自岡山桃太郎機場起飛。

台灣虎航高雄-岡山航線明天開賣，為慶祝新航線，明天上午10時起至21日晚間11時59分，推出單程未稅新台幣1699元起的促銷價，搭乘日期為10月27日起至2025年3月29日止。

另外，台灣虎航桃園飛岡山航班，也將從10月27日起，從每週7班增為每週9班，滿足市場的暢旺需求。（編輯：陳政偉）1130819