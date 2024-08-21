日印2+2會議 同意出口艦艇用天線至印度

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（中央社新德里20日綜合外電報導）日本及印度外交與國防部長2+2會談今天在印度舉行，雙方同意盡速協調從日本出口艦艇用的通訊天線到印度。日媒指出，日印有意深化國防合作，因應中國強化海洋行動。

讀賣新聞報導，正在考慮出口的天線系統被稱為「獨角獸」（該系統的英文縮寫為UNICORN），它集中多個天線到一套系統，得以縮小體積且有助於匿蹤。這個系統由日本企業開發，已被安裝在日本海上自衛隊的「最上級護衛艦」上。

若日方確定輸出這套天線系統到印度，將是根據「防衛裝備移轉三原則」，繼今年稍早出口防空雷達系統至菲律賓後，第2度出口防衛裝備完成品。

日本與印度結束這場2+2會談後發布共同聲明，決定修改兩國2008年簽署有關安全保障合作的共同宣言，未來將啟動政府之間協商，以將太空與網路領域的合作、擴大聯合訓練等事項明文化。

此外，聲明也指出，印度將評估在印度的港口協助海上自衛隊艦艇的維修。報導分析，海上自衛隊艦艇往中東與非洲等地區展開行動之際，此舉有望提高海上自衛隊的靈活性。

這次日印2+2會議，日方的與會者為外務大臣上川陽子、防衛大臣木原稔；印度方面則為外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）與國防部長辛赫（Rajnath Singh）。

日本放送協會（NHK）報導，日印2+2會議之外，上川與蘇杰生舉行外交雙邊會談時也同意合作準備，為印度總理莫迪（Narendra Modi）今年訪問日本鋪路。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130821