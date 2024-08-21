中越聯合聲明稱將加速鐵路建設 越支持中加CPTPP

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（中央社台北21日電）越共總書記蘇林日前訪問中國。中國政府昨天公布兩國聯合聲明，雙方將加快推進兩國鐵路、高速公路、口岸基礎設施。越南表示支持中國在符合標準及程序下，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

應中共總書記、中國國家主席習近平邀請，越共總書記、越南國家主席蘇林於18至20日對中國進行國是訪問。中國外交部官網20日晚間公布的雙方聯合聲明作了上述表示。

針對外界關注蘇林此行是否能推動中越鐵路互聯互通進一步發展，雙方於聯合聲明中表示，將落實共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作規劃，加快推進兩國鐵路、高速公路、口岸基礎設施「硬聯通」，及提升智慧海關「軟聯通」。

聲明指出，中國同意為越南制訂諒山—河內、芒街—下龍—海防標準軌鐵路項目規劃，為老街—河內—海防標準軌鐵路項目可研報告提供支持，推動中越友誼關—友誼、浦寨—新清貨運專用通道智慧口岸試點建設，並積極展開跨境經濟合作區試點建設。

在南海議題上，雖然越南於7月間才向聯合國提交南海外大陸棚劃界案，中國表達強烈反對。但雙方仍於聯合聲明強調，雙方就海上問題深入坦誠交換意見，強調要更好管控和解決海上分歧，維護南海和地區和平穩定。

聲明強調，雙方同意恪守兩黨兩國高層共識，共同維護南海和平穩定，並堅持通過友好協商，積極尋求雙方都能接受的、符合「關於指導解決中越海上問題基本原則協議」、包括「聯合國海洋法公約」在內國際法的基本和長久解決辦法，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動。

聲明指出，雙方將推動海上共同開發磋商和北部灣灣口外海域劃界磋商早日取得實質進展，並繼續落實「南海各方行為宣言」，在協商一致基礎上早日達成實質、有效、符合包括「聯合國海洋法公約」在內國際法的「南海行為準則」。

此外，在國際事務上，雙方於聲明中表示，將發揮好區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、中國東協自貿區作用，擴大兩國優勢產品向對方國家出口。

中方願繼續為越南在中國有關地方早日增設貿易促進辦公室創造便利條件，以及支持越南主辦2027年APEC會議制。越方則支持中國在符合標準和程序基礎上加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並歡迎中國香港特區加入RCEP。

聲明表示，越南重申堅定奉行「一個中國」政策，不與台灣發展任何形式的官方關係。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1130821