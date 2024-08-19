越中簽14項文件 推進農產品銷中國與鐵路合作

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（中央社記者陳家倫河內19日專電）在越中雙方最高領導人見證下，越南與中國今天簽署了14項文件，包括允許越南冷凍榴槤、鮮椰子、養殖鱷魚透過正規貿易出口至中國的雙邊議定書，及越中兩份鐵路合作計畫文件。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南農業與農村發展部和中國海關總署今天下午在北京簽署允許越南冷凍榴槤、鮮椰子、養殖鱷魚出口至中國的雙邊議定書，為越南這三項產品以正規貿易方式銷往中國做準備。

越共總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）和夫人吳芳璃（Ngo Phuong Ly）18日至20日訪問中國，這是蘇林出掌越共總書記後首次外訪。蘇林與中共總書記、中國國家主席習近平一起見證包含前述三份雙邊議定書在內共14項文件的簽署。

這三份雙邊議定書是「貨物貿易協定」的一部分，自簽署日起開始生效。

越南農業與農村發展部部長黎明歡（Le Minh Hoan）表示，這是雙方積極談判的成果，將與中方繼續合作，讓越南企業及早將產品出口至中國。

越南蔬果協會秘書長鄧福原（Dang Phuc Nguyen）指出，之前越南的冷凍榴槤主要出口到泰國、美國與歐洲。若中國開始轉而消費冷凍榴槤，越南將有極大競爭優勢。

越南去年出口50萬噸新鮮榴槤、金額達23億美元，其中9成銷往中國。越南榴槤種植面積達15.4萬公頃、產量近120萬噸、產量年增幅為15%。中國開放冷凍榴槤市場後，預計越南冷凍榴槤今年的出口額將達4至5億美元。

另一方面，越南是椰子主要生產與出口國之一，種植面積達17.5萬公頃，主要產地在湄公河三角洲。中國開放市場後，越南鮮椰子的出口將增加2至3億美元。

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至於外界關注的兩國鐵路合作方面，官媒越通社（VNA）報導，越中今天還簽署關於「老街-河內-海防」標準軌鐵路線路規劃立案援越計畫結果檔案移交證明書，以及關於「諒山-河內」和「芒街-下龍-河內」兩條標準軌鐵路規劃技術援助計畫可行性研究的公函。

越南2023年底已著手為這條連接中國的「老街-河內-海防」鐵路投資案制定初步可行性研究報告。另外「諒山-河內」及「芒街-下龍-河內」這兩條鐵路可從越中邊境直通越南首都河內市。（編輯：陳承功）1130819