美軍無人機在敘利亞攻擊 擊斃蓋達附屬組織高層

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國軍方表示，美國部隊今天在敘利亞發動攻擊，擊斃蓋達組織（Al-Qaeda）附屬武裝團體的一名高階領導人。

法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體發文說，這場攻擊的目標是馬奇（Abu Abdul Rahman al-Makki），他是「宗教守護者（Hurras al-Din）諮議會成員，也是負責監督敘利亞恐怖行動的高階領導人」。

美軍中央司令部說：「宗教守護者設於敘利亞，是與蓋達組織有關的部隊，與蓋達組織抱有相同的全球意圖，即對美國與西方利益發動攻擊。」

戰爭監測機構「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）稍早表示，在南部伊德利布省（Idlib）鄉村對一輛摩托車發動的無人機攻擊擊斃了沙烏地阿拉伯籍的馬奇。

美軍在敘利亞的駐軍約有900人，這是打擊極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）的國際聯軍一部分。這支聯軍成立於2014年，目的在協助打擊於伊拉克與敘利亞攻城掠地的極端組織戰士。

美國部隊不時在敘利亞發動攻擊，目標鎖定伊斯蘭國武裝分子及其他被視為構成威脅的聖戰組織。伊斯蘭國已經喪失曾占據的領土。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1130824