烏克蘭獨立日 在德烏生辦義賣會盼世人莫忘戰爭

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（中央社實習記者徐敬萱波昂25日專電）8月24日是烏克蘭獨立日。德國波昂大學烏克蘭學生聯合會昨天在波昂市中心舉行合唱表演暨義賣會，在德烏克蘭人現場演唱烏克蘭國歌，盼世人莫忘俄烏戰爭。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，波昂大學烏克蘭學生聯合會（UniBonn.UA）同年5月成立，宗旨是集結在德烏人募款與演講，以提供仍在戰火中的平民或逃難至德國的烏克蘭人金錢或生活協助。

烏克蘭獨立日這天，10多名女性在波昂（Bonn）舊市政廳前的舞台上排成一行，穿著烏克蘭傳統刺繡連身裙，在樂手伴奏下齊聲唱出烏克蘭國歌，台下許多披著烏克蘭黃藍色國旗的聽眾歡呼叫好。

波昂大學烏克蘭學生聯合會會長納沙魯克（Tetiana Nazaruk）受訪表示，聯合會成立後，致力在德國舉辦義賣會和倡議活動，協助仍在戰火中的兒童和逃至德國的烏克蘭難民，更希望保存烏克蘭文化。

納沙魯克說，聯合會成員除了烏克蘭學生，還有許多關心俄烏戰爭的志工加入，國籍涵蓋印度、埃及、馬來西亞等。志工除了舉辦募款活動，也協助在德烏人融入德國社會，例如教授德語課程或提供生活協助。

在聯合會舉辦的義賣活動中，他們蒐集許多在德烏人捐贈的藝術畫作、手工藝或自製明信片，還有烏克蘭青年設計、具烏克蘭象徵的T恤和肩包。

納沙魯克指著一件白色T恤，表示上面的圖像是烏克蘭青年設計烏克蘭語「自由」的字母組合；另一件手工藝品是烏克蘭傳統刺繡製成的布娃娃，由在德烏克蘭學生的祖母製作。

德國波昂大學烏克蘭學生聯合會24日在波昂市中心舉行合唱表演暨義賣會，義賣烏克蘭傳統服飾，所得將用以幫助受戰爭影響的烏克蘭人。中央社實習記者徐敬萱波昂攝 113年8月25日

另一件T恤上是烏克蘭首都基輔（Kyiv）廣場上的自由女神像，也是由烏克蘭青年難民設計。納沙魯克說：「我們相信烏克蘭就像一位年輕、獨立且勇敢的女性，就像基輔自由女神雕像一樣。」

面對戰事拉長，以巴衝突與國際情勢變化，納沙魯克坦言，要人們持續關注烏克蘭不是件容易的事。「我們也很厭倦提到戰爭，但我們必須持續堅持下去，因為我們還需要政治、人道、國際法律層面上的支持。」

除了學生組織以外，還有在德烏克蘭人藝術團體努力透過舞蹈、歌唱表演，喚起人們對俄烏戰爭的重視。

編舞家留希納（Maryna Liushyna）也參與國歌合唱。她表示，在烏克蘭國慶日唱國歌是很具意義的事。「國歌是烏克蘭神聖的歌曲。33年前，這首歌帶領我們抵抗俄羅斯。」

留希納說，俄羅斯入侵烏克蘭兩年多來，德國對烏克蘭援助越來越多。因為歐美國家感受到，俄羅斯的入侵也可能危害其他國家。

她表示，戰爭開始時，歐洲國家包括德國在內，不敢向烏克蘭提供武器。現在歐洲國家明白，如果他們不支持烏克蘭，「這場戰爭將降臨到他們的領土上」。

針對人們對戰事疲乏，留希納認為，藝術有很強的感染力，她能做的就是持續進行藝術表演，透過舞蹈、戲劇等方式喚醒人們關注。

留希納編排的舞蹈音樂劇將在9月10日、11日在波昂自由劇場（Freies Theater Mriya Bonn）演出，講述俄烏戰爭首日4名婦女逃難的故事，演出者與團隊都是曾經歷俄烏戰爭的人。（編輯：陳妍君）1130825