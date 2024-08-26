菲船仙賓暗沙運補任務 再遭中國阻攔

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（中央社記者林行健馬尼拉26日專電）繼中國海警船與菲律賓公務船在南海仙賓暗沙一帶發生碰撞之後一天，中國海警船據報又在同一海域阻攔菲國海防隊船艦進行運補任務，緊張局勢難以紓緩。

菲律賓GMA新聞網今天報導，菲律賓2艘海岸防衛隊船艦從巴拉旺島（Palawan）出發，前往仙賓暗沙（Sabina Shoal）海域為馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）海防艦運補，其中1艘，遭2艘中國海警船阻攔，另1艘被尾隨跟監。

報導說，菲方因此未能完成輪調及補給任務。

仙賓暗沙最近儼然成為菲中兩國的南海衝突熱點。19日，也就是一週前，菲中兩國海巡船艦就曾在仙賓暗沙海域發生碰撞；昨天，中國海軍船艦及多艘海警船又在同一海域與菲國漁業局船隻發生碰撞。

在兩事件中，中國與菲律賓都互指對方肇事。

GMA新聞網今天引述菲國海防隊南海問題發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）報導，馬格巴努亞號長駐仙賓暗沙海域，可能是中方侵犯動作頻頻的主因，中方擔心菲律賓會補強在這片海域的主權。

菲律賓今年5月曾指控中國疑似在仙賓暗沙填海建造「人工島」，馬格巴努亞號自4月起就已駐紮在這片海域，監控中方舉動。

仙賓暗沙距菲律賓巴拉旺島（Palawan）大約75海里，菲律賓引據聯合國海洋法公約（UNCLOS），主張它位於菲國200海里專屬經濟區範圍內。

另一方面，中國海警今天也在微博發文稱，菲律賓4409號、4411號海防船未經中國政府允許，非法衝闖仙賓暗沙鄰近海域，持續危險接近正常航行的中方海警船並煽宣炒作，中國海警對菲船採取管控措施。

中國依據9段線主張擁有南海大部分區域的主權，而菲律賓則依聯合國海洋法公約（UNCLOS）索討向西延伸出去的200海里專屬經濟區，雙方不時在爭議海域發生衝突。（編輯：陳承功）1130826