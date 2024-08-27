通膨和生活風格改變 歐洲人飲酒趨勢愈來愈淡

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（中央社記者田習如布魯塞爾27日專電）中國挑選法國干邑白蘭地作為歐盟對中國電動車反補貼調查的報復對象之一，讓歐洲烈酒產業前景雪上加霜。研究機構指出，歐洲酒業總銷量下滑，但低酒精調酒和無酒精啤酒崛起，反映通膨和飲酒新趨勢。

歐洲聯盟統計局（Eurostat）8月發布2023年啤酒生產數據，歐盟國家整體產量343億公升，其中含酒精啤酒的生產量較2022年減少5%，雖然無酒精啤酒較2022年增產13.5%，但占比仍低，無法影響整體下滑情勢。

另據「歐洲動態」（Euractiv）27日報導，法國烈酒去年出口量也下滑13%，其中干邑白蘭地（cognac）出口更大減21%。今年1月中國宣布對此類產品發動反傾銷調查，若決定加徵關稅，將帶來進一步衝擊。

除了疫情期間餐飲業關閉帶來第一波影響，疫情後俄羅斯全面入侵烏克蘭造成歐洲通膨飆升，是重擊酒類消費的第二波。不過，國際葡萄酒及烈酒研究機構（IWSR）營運長妮爾（Emily Neill）告訴歐洲動態，除了緊縮消費抗通膨，帶來更長遠影響的是一股節制飲酒趨勢。

她表示，重視健康體態而減少喝酒的生活方式已從千禧世代（1981至1996年生）和Z世代（1997至2012年生）擴大到更高年齡層，並從歐洲等成熟經濟體往亞洲和拉丁美洲擴散。

與此同步的是低酒精和無酒精產品銷量崛起，去年在全球前10大市場較2022年成長5%，預估2023到27年將有6%的年複合成長率。這10大市場包括法國、德國、西班牙、英國和美、加、澳洲、日本、巴西、南非，占了這類酒品全球銷量的7成，成為酒業的新希望。

不過IWSR預估，前10大市場的無酒精酒類到2027年仍只占整體酒類銷量的4%。

另外還有兩個飲酒趨勢是高檔化和社群媒體化。前者是指更多消費者追逐精釀啤酒、單一純麥威士忌、高檔氣泡酒等，貴精不貴多；後者則是偏好色彩繽紛、適合上傳照片到社群媒體的調酒，使得義式調酒spritz和法國的琴酒等雞尾酒常用基酒銷量大增。（編輯：韋樞）1130827