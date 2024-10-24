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北韓派兵助俄羅斯攻打烏克蘭 南韓稱不會坐視

2024/10/24 18:12
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（中央社首爾24日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅今天表示，針對北韓調派數以千計的士兵助俄羅斯攻打烏克蘭，南韓將不會坐視不管，並抨擊北韓此舉分明挑釁。

法新社報導，南韓情報機構指出，約莫3000名北韓士兵目前正在俄羅斯受訓，極可能旋即將派至攻打烏克蘭的前線，並且將於12月前再調動數千名士兵。

北大西洋公約組織（NATO）與華府已證實，北韓士兵目前正在俄羅斯集訓，並警告若這批來自北韓的士兵將攻打烏克蘭，可視為這場消耗戰的危險升級。

會晤來訪的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）後，尹錫悅指出：「南韓將不會坐視不管。」並說南韓與波蘭同意，北韓派軍不僅威脅朝鮮半島與歐洲，更是構成威脅全球安全的挑釁。

另據路透社報導，南韓與波蘭領導人舉行峰會，尹錫悅與杜達在聯合記者會中表示，雙方同意致力於年底前完成南韓K-2戰車出口至波蘭的新合約

尹錫悅指出，南韓與波蘭將於年底前積極促成，簽署現代汽車集團附屬公司現代樂鐵公司（Hyundai Rotem Company, HRC）售予波蘭K-2戰車的協議。

有關北韓派兵至俄羅斯，尹錫悅還說：「我們同意，北韓派軍至俄羅斯分明違反聯合國安理會的決議和聯合國憲章，不僅危及朝鮮半島與歐洲，更是威脅全球安全的挑釁。」

北韓已派遣3000名士兵至俄羅斯，協助俄羅斯攻打烏克蘭，南韓國會議員23日聽取南韓情報機構的簡報後表示，3000士兵這個人數是先前的兩倍。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1131024

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