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菲律賓三軍聯合演習 包括南海奪島與兩棲反登陸

2024/11/4 14:07
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（中央社記者林行健馬尼拉4日專電）菲律賓今天展開三軍聯合演習，包括在南海菲律賓控制的區域進行奪島以及兩棲反登陸演訓，以強化抵禦外敵的能力。但菲律賓軍方強調，這場演習並不針對任何國家。

這場軍演代號DAGIT-PA，有3000名來自海、陸、空三軍的士兵參加，預定於15日結束，包括指揮所演習、野戰演習、實彈演習、網路戰演習以及今年新加入的資訊戰演習等項目，提升三軍協同作戰能力。

菲律賓空軍將出動FA-50戰機和A-29B超級巨嘴鳥攻擊機（Super Tucano），海軍將出動驅逐艦和登陸艦，陸軍將出動大砲及其他裝備。

菲律賓三軍參謀總長布勞納（Romeo Brawner）在致詞時說，政府軍當今要務是積極應對危及主權的外在威脅，希望不只是軍方，就連平民也需為緊急情況作好準備。

布勞納說，菲律賓軍方長年以來有兩套作戰方案，分別是安內及攘外，今年的三軍聯合演習是在群島綜合防衛概念的框架下進行，著重於外敵抵禦，明年將整合安內與攘外兩大要素，擬出內外合一的新規畫。

早年，菲律賓軍方一直聚焦於「安內」，也就是掃蕩境內的共產黨叛亂團體以及恐怖組織，但近年來菲律賓在南海面對的挑戰加劇，菲律賓軍方逐漸將重心從「安內」轉向「攘外」。

布勞納提到資訊戰演習的重要性，以反制戰時敵人散布的不實消息，「以南海為例，明明是中國海警船或民兵船來衝撞我們的船艦，但他們卻反指是我們跑去撞他們。」

這場演習將有一系列的活動會在「西菲律賓海」（West Philippine Sea）進行，包括奪島、兩棲反登陸、空中防衛、聯合情蒐、偵察以及海事安全等。

「西菲律賓海」是菲律賓政府對己方在南海索討區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

演習總指揮利庫丁尼（Marvin Licudine）說，三軍聯合演習的範圍在北呂宋戰區與西民答那峨島戰區，包括「西菲律賓海」在內。

他預期中國人民解放軍將會監看菲方演習，並稱，若中國出手干擾，菲律賓軍方也有應變措施。

演習執行官洛希科（Michael Logico）則說，今年的演習並不針對任何國家，而是旨在讓三軍作好戰鬥準備，保證官兵們有足夠的能力執行任務。（編輯：高照芬）1131104

布勞納
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