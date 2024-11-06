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輝達超車蘋果 再登全球市值王

2024/11/6 10:25
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（中央社紐約5日綜合外電報導）晶片業巨擘輝達（NVIDIA）今天超越蘋果公司（Apple），成為全球市值最高的企業，人工智慧（AI）熱潮持續在華爾街延燒。

法新社報導，AI晶片大廠輝達股價上漲2.9%至139.93美元，市值增至3.43兆美元，領先蘋果的3.38兆美元。

輝達先前曾在6月成為全球市值最大上市公司，不過只維持一天，目前價值超越亞馬遜（Amazon）和Meta總和。

全球前幾大科技公司已對輝達強大的AI技術投資數以百億計美元，輝達AI技術是訓練OpenAI聊天機器人ChatGPT或Google Gemini等強大生成式AI系統的核心部分。

輝達將於8日納入道瓊工業平均指數，凸顯這家公司迅速崛起。自2022年底ChatGPT推出引發AI熱潮以來，輝達股價已飆升超過850%。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1131106

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輝達擠下蘋果 重返全球市值龍頭寶座
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