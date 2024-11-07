日本福島核災13年後 東電回收試取核燃料團塊

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本東京電力公司（簡稱東電）在福島第一核電廠核子事故發生後13年的今年稍早，展開2號機熔融核燃料團塊試取作業，並於今天上午宣布完成回收。

熔融核燃料團塊指的是2011年3月發生福島第一核電廠核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內的爐心燃料和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。目前推估加總1號機到3號機的熔融核燃料團塊可能達880公噸。

熔融核燃料團塊放射線極強，無法輕易接近，因此取出燃料團塊被視為福島第一核電廠廢爐最大難關。

而東電原定2021年起進行的試取作業，因為重新打造設備等原因經過3度延期之後，今年8月才實際開始作業。不料作業之初出現設備安裝錯誤，後來又發生攝影機故障事件引發作業中斷。東電更換完攝影機之後在10月28日重啟作業。

福島電視台（FTV）報導，東電11月2日成功從圍阻體內取出熔融核燃料團塊，11月5日確定放射線量符合不影響未來作業標準的「每小時24毫西弗以下」。

東電今天把少量的熔融核燃料團塊放入能耐強烈放射線的專用容器中，並於上午11時40分宣布結束試取作業。

報導指出，被取出的熔融核燃料團塊看似直徑5公釐、重量3公克以下。

東電準備好運送相關事宜後，就會把熔融核燃料團塊運到茨城縣的「日本原子能研究開發機構」展開檢測作業，以釐清熔融核燃料團塊的性質等細節。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1131107