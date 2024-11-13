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印尼智庫辦民主論壇 學者：全球民主政治倒退

2024/11/13 11:00（11/13 11:11 更新）
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印尼智庫哈比比中心12日和13日舉行民主論壇，邀請學者討論公民參與、氣候危機、能源轉型和恐怖主義等議題。圖為12日論壇，多名學者表示對印尼民主倒退感到擔憂。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年11月13日
印尼智庫哈比比中心12日和13日舉行民主論壇，邀請學者討論公民參與、氣候危機、能源轉型和恐怖主義等議題。圖為12日論壇，多名學者表示對印尼民主倒退感到擔憂。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年11月13日
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（中央社記者李宗憲雅加達13日專電）印尼智庫哈比比中心12日、13日舉行民主論壇，邀請多名學者討論公民參與、氣候危機、能源轉型和恐怖主義等議題。學者指出，全球民主面臨衰退危機，特別是印尼過去5年民主倒退，令人擔憂。

印尼智庫哈比比中心（Habibie Center）12日和今天在雅加達的一間飯店舉行民主論壇，主席安華（Dewi Fortuna Anwar）表示，這是哈比比中心第二年舉行民主論壇，屬於該智庫成立週年的紀念活動之一。她說，現在正是迫切需要討論民主的時刻，因為民主確實逐步倒退。

安華向中央社指出，民主倒退的現象不只在印尼，而是發生在全球各地，但印尼的狀況嚴重一些。

她說：「過去5年，印尼民主倒退，民主指數持續降低。（自印尼邁向民主化後）25年來，我們沒有看到民主更為進步，而是看到真正的民主倒退，言論自由受到限制。」

印尼前總統蘇哈托（Suharto）1998年垮台後，印尼民主化已逾25年，與會學者引用經濟學人資訊社（EIU）年初發布的2023年民主指數（Democracy Index）指出，印尼排名56名，顯示印尼民主仍存在缺陷。

安華補充，許多倡議人士和批評政府的人被定罪，印尼民主品質確實下降。她說：「雖然我們定期舉行選舉，擁有民主制度，但從實質面看來，令人擔心的是印尼民主沒有更好，反而變更糟。」

多名與會學者也提出類似看法。印尼詹特拉法學院（Jentera School of Law）講師蘇桑蒂（Bivitri Susanti）指出，印尼民主政治所遇到的問題是政黨結盟形成寡頭壟斷型政黨（cartel party）的現象，並解釋：「各政黨以負面方式合作，基本上決定了社會的命運，像是哪些法律應該通過，哪些法律不應存在。」

蘇桑蒂告訴中央社，民主政治包括公民參與，雖然印尼公民有參與法律制定程序的權利，也可以向民意代表表達想法，但最終卻仍由寡頭壟斷型政黨決定應制定哪些法律。

她說：「公民團體或許只能舉辦研討會以及公開討論（議題），卻無法真正參與，讓決策者聆聽民眾聲音。」

蘇桑蒂呼籲印尼政府應盡快改革政黨制度和國會，以增加公民參與制定法律的空間。但她說，印尼的現實情況是讓公民團體感到害怕，因現有法規可能將公民表達的意見視為仇恨言論，使民眾不敢發聲。

另一學者，印尼國家研究與創新署（BRIN）資深研究員菲爾曼（Firman Noor）則表示，建立穩固的民主制度並非總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任之初所關切的事項，普拉伯沃更關注非民主事務，如鞏固權力和確保內閣穩定運作等。

他說：「我沒有看到任何跡象顯示他們（政府）對民主有堅定承諾。」

事實上，普拉伯沃在10月20日的就職演說中有提到民主，他表示，印尼國父的思想及願望就是要成為民主國家，但認為印尼的民主應是適合其歷史與文化，是沒有敵意的民主，並說：「我們想要民主，但要理解，我們的民主必須是印尼獨有的民主，是適合我們民族的民主。」

普拉伯沃解釋，印尼的民主是沒有敵意且有禮貌的民主，並解釋，這是「糾正（他人）時不謾罵、爭論時不仇恨、競爭時不作弊的民主」。

菲爾曼指出，印尼民主現在面臨的挑戰是「菁英政治」，並指出，菁英政客似乎更關心如何鞏固權力，延續上屆政府的做法，社會更重視物質面的進展而非民主體制。

他說：「這是我擔心的原因，或許民主未來又會被拋在腦後。」（編輯：陳承功）1131113

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