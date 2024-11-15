北韓官媒：金正恩視察自殺無人機測試 下令全面量產

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（中央社首爾15日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）昨天視察自殺無人機測試，並下令大量生產這類飛行武器，稱世界各地都在引進這種無人機，因此軍事理論亟需更新。

綜合路透社和法新社報導，北韓近來迅速發展與俄羅斯的軍事合作，今年稍早也曾視察自殺無人機測試，引發外界質疑他是否正獲得俄方相關技術支援。

自殺無人機也稱為滯空彈藥，這種武器被廣泛用於俄羅斯與烏克蘭的戰爭以及中東的戰事。

官媒北韓中央通信社（KCNA）報導說，金正恩「強調必須盡早建立串聯生產系統，進入全面量產」。

金正恩表示，全球在軍事用途的無人機方面競爭愈演愈烈，各國軍事當局很可能意識到無人機在各種規模的衝突中有所成效。

北韓中央通信社引述金正恩說法指出：「這種客觀形勢的變化代表軍事理論、實踐和教育的許多部分亟需更新。」

北韓曾派出無人機跨境飛到南韓，在首都首爾等重要區域上空飛行數小時，甚至進入南韓總統府周圍的禁飛區，促使南韓部署武器擊落北韓無人機。

北韓中央通信社報導說，昨天的測試結果可見無人機沿著預定路徑飛行後「精準」擊中目標，「在不同攻擊範圍內使用的自殺攻擊無人機可執行精準攻擊地面和海上任何敵方目標的任務」。

據報導，金正恩表示，由於生產成本相對低且應用範圍廣泛，無人機是「易於使用…打擊火力的部分」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131115