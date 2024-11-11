本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

南韓軍方：北韓發射新型洲際飛彈 恐有俄國技術支援

2024/11/11 18:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾11日綜合外電報導）針對北韓上月31日試射「火星-19型」洲際彈道飛彈，南韓國防情報本部認為，由於北韓沒有為這枚新型飛彈進行發動機測試的跡象，推測俄羅斯可能為北韓發射飛彈提供技術支援。

執政的國民力量黨議員庾龍源引述國防情報本部報告指出：「考慮到飛彈長度、直徑和最高飛行高度皆有所增加，『火星-19型』（Hwasong-19）應是新型洲際彈道飛彈（ICBM），而非『火星-18型』的改良版。」

根據北韓及追蹤這枚飛彈的日本、南韓軍方說法，這枚洲際彈道飛彈飛行高度超越先前北韓發射的任何一枚飛彈，先是高飛進入太空，隨後墜入日本與俄羅斯之間海域。

由於俄國與北韓一直在加強軍事合作，南韓軍方表示：「據評估，不排除北韓以『太空技術合作』為藉口，從俄羅斯獲得可用於發展彈道飛彈的技術。」

日本外務大臣岩屋毅、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、南韓外交部長趙兌烈為了北韓發射飛彈一事，31日晚間召開電話會談並發布聯合聲明。

聲明譴責北韓這次射彈明顯違反數項聯合國安全理事會的決議，並指出「此舉威脅朝鮮半島與區域和平與安全，強烈要求北韓立刻停止一連串的挑釁行為」。

另外，聲明也表示，「（北韓）持續向俄羅斯違法轉移武器與派遣部隊，以最強烈的言詞譴責北韓與俄羅斯深化軍事合作」。

對此，北韓外交部不具名發言人2日透過北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）譴責美國和南韓今年策劃「各種戰爭陰謀超過20次」，使得北韓別無選擇，只能徹底遏制核戰爆發的危險。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1131111

#日本
#俄羅斯
#南韓
#北韓
#美國
#趙兌烈
#岩屋毅
岩屋毅
美國總統大選開票 日本政府認日美同盟重要性不變劍指中國 歐盟日本簽署首份安保防衛夥伴協定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：