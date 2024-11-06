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美國大選開票更新 川普拿下搖擺州北卡羅來納 230：187領先賀錦麗
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美國總統大選開票 日本政府認日美同盟重要性不變

2024/11/6 11:27
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（中央社東京6日綜合外電報導）2024美國總統大選結果陸續出爐，日本政府認為不論是誰當選新任美國總統，日美同盟重要性都不會有所改變，將待選舉結果確定後，盡速與新任美國總統建立關係。

日本每日新聞和日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官林芳正今天在記者會上說，對今天上午開始開票的美國總統大選抱持高度關心持續關注，「為更加強化日美同盟，希望跟下屆美國政府間建立堅定的信賴合作關係」。

林芳正說，站在日本政府立場，為持續加強日美同盟嚇阻力與反應能力，將跟下任美國政府進行緊密溝通。他強調，不論哪一位候選人獲勝，都將推動日美關係更為強化。

日本外務大臣岩屋毅11月5日表示，「以外交及安全保障政策為主軸、地區及國際社會和平與繁榮為基礎的日美同盟，今後也不會改變」，待新任美國總統人選出爐後，希望兩國盡可能及早舉行高層會談。

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日本政府持續與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）跟共和黨候選人川普雙方陣營建立關係，等選舉結果揭曉後，將透過協調跟日本首相石破茂電話會談等方式，盡速建立跟新任美國總統間關係。

不過，如果選戰激烈，預期可能要花數天時間才能得知最終結果，日本政府除注視從今天上午起陸續展開的開票狀況，也將關注兩位候選人對選舉結果將表達何種立場。（譯者：黃名璽）1131106

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