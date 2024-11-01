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劍指中國 歐盟日本簽署首份安保防衛夥伴協定

2024/11/1 22:56
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（中央社東京1日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）與日本官員今天在東京宣布，雙方簽署首份全方位的安保暨防衛夥伴協定，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾讚揚，這是歷史性且「非常適時」的一步。

法新社報導，波瑞爾（Josep Borrell）和日本外務大臣岩屋毅公布這項協定，雙方同意將在聯合軍演、攸關國防工業的資訊交流和太空安全等方面展開合作。

波瑞爾說：「我非常高興能在這裡與岩屋毅大臣共同宣布，歐盟與日本間締結安全與防務夥伴關係。」

此外，波瑞爾也稱這是歐盟與亞太國家首次達成這種性質的協定，並形容這具有歷史性意義且非常適時。

根據法新社，他沒有提到中國，但日本先前曾稱，鄰國中國是日本最大的安全挑戰，因為中國在亞太地區加強軍力。

根據法新社檢視過的「歐盟-日本安全保障暨防衛夥伴協定」（EU-Japan Security and Defence Partnership）文本，雙方將推動「具體的海軍合作」，包括進行聯合軍演和港口停靠等活動，可能包含「共同指定的第3國」

這份協議也指出，歐盟與日本將討論「各自的防務計畫發展，包括就國防工業相關事宜交換資訊」。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1131101

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日本歐盟將簽署安保防衛夥伴協定 劍指中國
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