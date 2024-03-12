歐日經濟安全合作論壇 直指中國為「房裡大象」

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（中央社記者田習如布魯塞爾11日專電）智庫「歐洲政策中心」辦論壇探討歐盟與日本在經濟安全政策的合作機會與挑戰。與會學者官員不諱言中國是這個議題「房間裡的大象」，即歐日經濟安全重點就是為了降低對中國依賴。

日本駐歐盟大使相川一俊獲邀在歐洲政策中心（EPC）今天所辦的這場論壇致詞，他提到10年前中國對日本禁運稀土金屬原物料的貿易報復事件，是促使日本開始重視經濟安全議題的警鐘，日本政府後來陸續設立專門小組、通過經濟安全法。

他指出，日本與歐盟在此領域已展開合作，包括半導體供應鏈早期預警系統、日本半官方「日本石油天然氣金屬礦物資源機構」（JOGMEC）與歐盟執委會（European Commission）去年7月簽署關鍵原物料合作的行政安排協定等。

東京大學先進科技研究中心計畫講師井形彬建議歐日可在兩個領域加強合作，一是對外直接投資（outbound FDI）的監管，以免關鍵技術產業的投資變成「資助敵人」。

第二是在反制經濟脅迫上合作。他舉數年前立陶宛遭中國技術性抵制進口報復，而台灣大量接收買進立陶宛產品為例，認為歐日也可互相支援。

相較於日本的經濟安全政策日益成形，歐盟貿易總署（DG Trade）遠東部門主管方恩婉（Eva Valle Lagares）坦言中國確實是「房間裡的大象」（意指顯而易見的問題，但大家常避而不談），她也說歐盟1月才剛設立工作小組，還在鑑定有哪些具體風險的階段。

歐洲政策中心的歐洲政治經濟學計畫主管瑞克勒斯（Georg Riekeles）直言，歐盟當前經濟安全政策的主要挑戰是「還沒排入議程」，仍只是個沒有具體匡列預算的構想。

他認為歐盟國家還沒準備好在經濟競爭力、因應氣候變遷與經濟安全等可能衝突的目標之間作取捨。

來自企業界的聽眾提問，在地緣政治壓力和經濟安全考量下的供應鏈重組，也就是從中國分散投資出來，雖然令馬來西亞、越南等國受惠，但跨國企業因此成本大增，會影響到消費者，且誰來定義這做法更好、更安全？

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井形彬回應指出，從長期經濟角度看，像是高端晶片對外投資的管制早於經濟安全概念盛行前就存在，本是出於保護產業競爭力的商業思考，而且跨國企業過去在中國投資的成本計算方式，如今已然改變。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）學者、前歐盟無任所大使芙拉胡婷（Romana Vlahutin）也回應，世界已走入強調安全的時代，「這不是我們造成的，但我們得去適應」，並且更需要建立夥伴關係，而夥伴關係必須基於信賴。（編輯：陳彥鈞）1130312