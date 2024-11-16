本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》4局上日本源田壯亮陽春砲 台灣0比3暫時落後
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 國際

提供X收購案貸款被套牢 銀行盼馬斯克政壇崛起能解套

2024/11/16 19:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約16日綜合外電報導）3名美國銀行業消息人士表示，馬斯克（Elon Musk）的政治崛起，讓華爾街銀行開始期待，當初在他收購社群媒體平台X時提供的130億美元貸款，可能很快就能脫手。

路透社引述消息人士報導，包括摩根士丹利（Morgan Stanley）和美國銀行（Bank of America）在內的聯貸銀行團當中，有些銀行認為，馬斯克成了美國共和黨籍總統當選人川普（Donald Trump）的重要幕僚後，提高了原名推特（Twitter）的X未來展望，一旦確實如此，將允許他們將這筆債權出售，而毋需蒙受大量的損失。

馬斯克、X、摩根士丹利和美國銀行皆未立即回應路透社的置評請求。

銀行業通常會在收購案完成後不久，將這類貸款出售給投資人。但馬斯克2022年以440億美元買下推特後，這些銀行便被套牢。

因為馬斯克不但大刀闊斧重整平台、裁汰許多內容審查人員，還在平台發表驚人貼文，嚇跑了廣告主，對營收造成打擊。隨著債務違約風險升高，這筆債權的價值跟著萎縮。

其中1名消息人士表示，一些債權銀行近幾個月來已預期X流量會增加，因為在美國總統大選這類重大事件前後，網友會湧入平台，加上川普如今也經常在X發文，他的推特帳號在2021年1月遭當時管理團隊封鎖，馬斯克當家後已恢復權限。

美國銀行業消息人士說，他們冀望這樣的發展以及美國經濟轉強，能讓X的營收提高。

分析師指出，馬斯克與川普的緊密關係，包括獲安排掌管新的政府效率部，可以讓他的旗下事業受惠，包括從電動車大廠特斯拉（Tesla）到太空探索科技公司（SpaceX）。美國總統大選結果揭曉後幾天，特斯拉的市值便創2年來首次超過1兆美元。

川普的競選團隊未立即回應路透社的置評請求。

消息人士表示，X預料將在現行季於12月底結束過後幾週，向銀行團報告最新財報，屆時銀行可決定是否應繼續持有債權，抑或尋找投資人接手。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1131116

#川普
#太空探索科技公司
#川普
#美國銀行
#特斯拉
#馬斯克
#馬斯克
#貸款
#共和黨籍
#美國
#推特
#華爾街銀行
#路透社
#摩根士丹利
#X
#投資人
馬斯克
馬斯克入川普內閣被稱「共同總統」 世界首富將改革美政府效能衛報指社群媒體X充斥種族歧視與陰謀論 宣布退出
川普
賴總統：盧比歐相當反共 曾說一定支持台灣前美國駐中大使：不排除川普在台灣議題與北京做交易
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
馬斯克政府效率部徵才 無薪卻得每週工作逾80小時
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：