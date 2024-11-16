川普顧問：英國若靠攏歐盟經濟模式 恐影響與美貿易

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）美國總統當選人川普的高階經濟顧問摩爾（Stephen Moore）表示，英國在貿易事務上應朝用與美國立場相同，而非追求與歐洲聯盟（EU）有更緊密的連結。

路透社報導，摩爾接受英國廣播公司電台（BBC Radio）訪問時指出，歐盟是採取「社會主義模式」，他暗示如果英國政府更重視與歐盟的經濟關係而非與美國的經濟關係，則美方對於和英國簽署自由貿易協定的興趣就會降低。

摩爾表示：「英國有點像卡在這兩種經濟模式之間。我認為英國如果更朝美國的經濟自由化模式方向移動，會對他們更有利。如果成真，我想這會激起川普政府有意願與英國達成自由貿易協定。」

英國央行英格蘭銀行（Bank of England）總裁貝里（Andrew Bailey）14日呼籲，新的工黨政府應與歐盟重建聯繫。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）也在同一場合說，英國有必要「重設」與歐盟的關係，但她同時期待與川普密切合作來強化雙邊貿易。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1131116