本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美製長程飛彈攻俄境內軍事目標 官員證實拜登批准
首頁 / 國際

錢凱港還不夠 中國食髓知味欲再投資秘魯新港口

2024/11/18 07:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市17日專電）中國出資的秘魯錢凱港剛落成啟用，北京當局現在又想把觸角，伸向秘魯另一大港口柯里奧港（puerto Corío）開發計畫。不過美國政府已經出手，希望引進資金搶下港口開發項目，與中國抗衡。

柯里奧港位於秘魯南部阿雷基帕省（Arequipa），距離錢凱港1100公里，靠近秘魯銅礦出口重鎮馬塔拉尼（Matarani）港。柯里奧港開發計畫號稱是秘魯最大的基礎建設工程，目的要打造南美洲最大的港口。

該計畫預計投入70億美金（約新台幣2250億元），建成後每年可以達到超過1億噸貨物的吞吐量，規模大於錢凱港（Chancay）。但是由於資金和牽涉層面太廣，因此柯里奧港開發計畫延宕20年，爭議不斷。

但在今年亞太經濟合作會議（APEC）期間，中國出資的錢凱港啟用吸引全世界目光，似乎讓柯里奧港開發計畫，已然成為美國和中國在南美洲的角力爭奪戰。

媒體「資訊網」（Infobae）披露，阿雷基帕省工商協會會長卡塞雷斯（Julio Cáceres）表示，包括中國官員還有超過4家中國企業，已經接觸阿雷基帕當地政府，表態希望參與開發計畫的強烈意願。

不過，在錢凱港已經受到中國控制，引發國際擔憂的情況下，秘魯當局為了勢力平衡，柯里奧港開發計畫也希望邀請美國投資者參與。當地媒體報導，美國秘魯大使館正在積極牽線，吸引美方資金投入，「美國人似乎突然醒了」。

也有分析指出，美國近年來將資源和注意力，集中到烏克蘭和中東地區，也因此拉丁美洲留下的外交真空，就由中國取而代之，錢凱港就是最好的例子。尤其是秘魯的電力供應系統，還有重要的銅礦資源已經都由中國控制。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據秘魯官方統計，已經有200多中國企業在秘魯經營，投資額高達310億美元（約新台幣9900億元），採礦業更是其中的最大投資項目，預估5G通訊產業將是下一波中國鎖定的目標。因此美國必須採取行動亡羊補牢，增加對秘魯的投資，才能夠扭轉劣勢。

而秘魯政府也形同操作「兩手策略」，在錢凱港讓中國營運引起美方憂慮後，轉頭再邀請美國參與更大型，更具影響力的重要港口開發計畫。此舉不僅降低美方壓力，也可重新喚起美國對該區的重視，挹注更多的金錢和投資，不過後續還要看新任川普政府的態度和政策。（編輯：唐佩君）1131118

川普
美製長程飛彈攻俄境內軍事目標 官員證實拜登批准川普2.0財長該選誰 馬斯克挺盧特尼克推動變革
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：