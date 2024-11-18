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對抗中國勢力 美國秘魯合作打造太空發射基地

2024/11/18 07:28
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市17日專電）美國國家航空暨太空總署（NASA）和秘魯國家航太發展委員會（Conida），日前簽署合作備忘錄，計畫在秘魯打造太空發射基地，預計在2028年發射探空火箭。外界認為這與憂慮中國強化在南美洲的影響力有關。

今年秘魯主辦亞太經濟合作會議（APEC）期間，中國國家主席習近平和秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte），14日共同主持中國出資的錢凱港（Chancay）啟用儀式，引起外界關注中國強化在南美洲的影響力，以及未來錢凱港可能成為中國軍事據點的擔憂。

不過就在啟用儀式同一天，美國國務院負責西半球事務的助理國務卿尼科爾斯（Brian Nichols），以及NASA局長尼爾森 （Bill Nelson），也前往秘魯，和秘魯國家航太發展委員會簽署合作備忘錄（MOU），共同開發太空計畫。

這項計畫將在首都利馬南方50公里處的Punta Lobos基地，打造太空發射基地，預計在2028年合作發射探空火箭。兩者時間的重疊，美國不無和中國較勁的意味。

這不是美國和秘魯在探索太空上第一次合作，美國駐秘魯大使館表示，NASA曾經於1975年和1983年，同樣在Punta Lobos基地發射火箭。祕魯媒體稱讚這項計畫是秘魯航太發展的關鍵時刻，將秘魯帶向新的太空時代。

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這項計畫不只打造基地和發射探空火箭，美國也會提供秘魯專業的人員培訓，經驗交流以及技術開發。Punta Lobos基地是美國太空總署除了美國本土、北歐的挪威和瑞典外，唯一位於南半球的火箭發射基地，更凸顯美秘合作的重要性。

探空火箭長度在5到20公尺之間，特點是輕便、靈活且成本效益高。探空火箭透過亞軌道飛行將科學儀器運送到太空，以收集重要的科學數據並測試儀器。對於研究大氣層和太陽爆發等影響地球的自然現象，有極大幫助。（編輯：唐佩君）1131118

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