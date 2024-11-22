跨國軍工集團Thales疑涉賄 英法聯合調查

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（中央社記者陳韻聿倫敦21日專電）英國「重大詐欺辦公室」（Serious Fraud Office, SFO）今天宣布，已對涉嫌賄賂、貪汙的跨國航空科技暨國防電子集團「泰雷斯」（Thales）展開調查。

SFO指出，泰雷斯集團總部位於巴黎，在英國的子公司Thales UK在英國境內共計16個地點雇用超過7000名人員。調查工作將由SFO與法國金融檢察署（Parquet National Financier，PNF）聯合執行。新聞稿未透露SFO或PNF的具體調查內容細節。

泰雷斯集團證實，SFO及PNF已分別對位於英、法境內的集團旗下4個實體展開調查，並強調集團遵守所有國內外法規。

法國政府持有泰雷斯集團超過25%股份；集團生產的軟體、感應器、聲納系統等，可見於法國飆風（Rafale）戰機、英國海軍潛艦及其他大型國防建案。

美國大型國防承包商「雷神」（Raytheon）近期也因涉入詐欺、行賄，而遭調查。Raytheon貪腐行為的受害者包括台灣。

國防部20日表示，雷神公司以欺詐性的商業行為，向美國政府收取過高費用，導致台灣支付的軍售成本被抬高。該公司近期被以重大詐欺罪名起訴；對台灣的賠罰款，則已全數完成。（編輯：陳承功）1131122