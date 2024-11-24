翻修工程遲未完工 2025禧年倒數羅馬仍像大型工地

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（中央社羅馬23日綜合外電報導）為迎接天主教2025禧年慶祝活動，義大利羅馬近來持續進行大規模翻修，但眼見禧年僅剩一個月就要到來，許多工程卻尚未完工，放眼望去，這座「永恆之城」仍處處是工地。

法新社報導，許多紀念碑藏在鷹架後面，雕像則被塑膠布覆蓋。20歲女子賈伊（Clara Jay）參觀特雷維（Trevi）噴泉時告訴法新社：「一座城市處處是工地，感覺很怪。」

步行一會兒，便可抵達萬神殿（Pantheon）前的噴泉和方尖碑。這座保存最完好的古羅馬遺跡之一目前還在封閉中，羅馬各地的狀況也都差不多。

教宗方濟各5月時宣布，2025將是每25年一度的禧年（Jubilee, 又稱聖年）。羅馬天主教禧年傳統始於1300年，現在每25年舉行1次。禧年通常是從現任教宗打開聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）的聖門（Holy Door）開始，而朝聖者將參觀這座大教堂和羅馬另外3座主要教堂。

在距離梵蒂岡幾步之遙的禧年官方商店裡，從水瓶到印有活動標誌及其吉祥物的T恤，陳列出售。

但距離教宗12月24日開啟聖門啟動儀式僅剩一個月之際，準備工作似乎遠遠稱不上完成。

老城區街道正在鋪設新的鵝卵石，人行道也重新鋪過，空氣中瀰漫著挖土機和電鑽的噪音和灰塵。

在這座汽車為王的城市，交通壅塞早就司空見慣，但因為改建工程車輛必須改道，駕駛人不耐按鳴喇叭，整座城市交通更亂、更顯嘈雜。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1131124