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法外長：西方不該對支援烏克蘭劃設紅線

2024/11/24 18:38（11/24 18:56 更新）
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法國外交部長巴霍（右）22日在倫敦與英國外交大臣拉米（左）會談，觸及烏克蘭情勢。（英國外交部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年11月24日
法國外交部長巴霍（右）22日在倫敦與英國外交大臣拉米（左）會談，觸及烏克蘭情勢。（英國外交部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年11月24日
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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）法國外交部長巴霍近日接受英國廣播公司（BBC）專訪時說，西方盟友不該對支援烏克蘭抵抗俄羅斯侵略劃設或表達任何紅線。至於法國是否可能派遣部隊參與作戰，巴霍說：「我們不捨棄任何選項。」

他重申法方立場，即烏克蘭可出於自我防衛需求，運用法國長程飛彈打擊俄羅斯境內。不過，他不願證實法國武器是否已被用於類似的打擊行動。

巴霍（Jean-Noël Barrot）並說，只要有必要，法國就會持續以相應的力道強度和時間長度支持烏克蘭，因為事關歐洲、而不僅是烏克蘭安全。

他指出，只要俄軍在烏克蘭挺進一平方公里，就意味俄羅斯向歐洲進逼一平方公里。

巴霍提到，法國對正式邀請烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）持開放態度，也試圖說服盟友夥伴在此議題採取與法方相近的立場。北約採「共識決」。

巴霍近日訪問英國，22日與英國外交大臣拉米（David Lammy）會談。北約預定26日與烏克蘭緊急會商，討論烏克蘭戰場近期快速升高的局勢。

北韓派兵加入俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭；美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）23日表示，約1萬名目前部署於俄羅斯庫斯克州（Kursk）的北韓官兵預計「很快」就會正式投入對烏戰鬥。

另一方面，烏克蘭近日陸續以美國ATACMS陸軍戰術飛彈系統及英國「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈打擊俄羅斯境內，俄方隨後以新型極音速中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）打擊烏克蘭境內回應。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）揚言，將視美國及其「衛星國」的行為決定下一個打擊目標，恐不限於歐洲地區。俄羅斯戰略飛彈部隊司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakaev）則威脅，「榛果樹」的打擊範圍涵蓋「整個歐洲」，俄方預計將繼續使用這款飛彈並強化其性能。

在烏克蘭近日首度使用西方長程飛彈打擊俄境內並引發俄方回應後，巴霍再次公開重申法方立場別具意義。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）至遲在5月已表示，法方對烏克蘭使用法國長程飛彈打擊俄羅斯境內持開放態度。

在英國稱為「暴風之影」的巡弋飛彈是英、法聯合開發計畫，該款飛彈在法國稱為SCALP。

儘管外界是首次聽聞「榛果樹」的存在，俄羅斯並非近日才首次對烏克蘭動用極音速武器。烏克蘭今年2月即根據飛彈殘骸主張，俄羅斯首次在全面侵略戰爭對烏國境內動用極音速巡弋飛彈「鋯石」（Zircon）。

不過，根據俄方資料，「鋯石」的飛行速度不到9馬赫；蒲亭稱「榛果樹」速度達10馬赫，烏克蘭國防部情報總局（GUR）的評估則是超過11馬赫。

BBC報導，多名官方與非官方消息人士指出，不需對蒲亭的恫嚇言論感到恐慌。一名消息人士說，蒲亭一直以來都在發出威脅，「我們不能因此被嚇阻」。

然而，一個明顯與過往不同的因素是美國明年1月將有新政府就任。一名英國前高階官員告訴BBC，蒲亭的發言主要是說給即將重返白宮的川普（Donald Trump）聽，讓川普更有理由切斷對烏克蘭的支援。可能的理由包括情勢看似已危險得令人難以承受。

儘管如此，川普將如何落實他的主張儘速止戰，目前仍不明朗。數名消息人士表示，目前重要的是確保烏克蘭能在任何協商占據最大談判優勢。

一名英國政府顧問告訴BBC，烏克蘭的盟友有必要讓川普進入對烏克蘭有利的思維框架，讓川普看來是停止侵略戰爭的贏家、而不是「輸掉烏克蘭」的輸家。（編輯：張芷瑄）1131124

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