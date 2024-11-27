三星電子人事大風吹 拚AI晶片市場尬台積電

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（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國三星電子公司今天宣布記憶體晶片和晶圓代工部門的新主管人事令，致力在蓬勃發展的人工智慧（AI）晶片市場迎頭趕上台積電和SK海力士（SK Hynix）。

路透社報導，三星電子公司（Samsung Electronics）股價在開盤時下跌2%。高層人事大變動難以平息外界對競爭力及美國總統當選人川普即將上任的新政府相關政策風險的疑慮。

三星任命全永鉉（Jun Young-hyun）擔任共同執行長兼記憶體晶片事業負責人，並任命韓進萬（Han Jin-man，音譯）為公司總裁兼晶圓代工事業負責人。

總裁兼財務長朴學奎（Park Hark-kyu）調到董事長李在鎔（Jay Y. Lee）副手領導的事業支援特別工作組。三星尚未宣布新任財務長。

三星今天的人事任命還包括晶片工廠工程和營運主管南錫祐（Nam Seok-woo）擔任晶圓代工事業技術長。三星也任命裝置解決方案（Device Solutions）部門的新管理策略總裁。

法新社報導，三星在聲明中說，這波人事變動目的在「強化公司成長和未來競爭力，並專注於半導體業務」。

三星電子上個月在發布財報後罕見致歉，坦言自身技術競爭力面臨「危機」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1131127