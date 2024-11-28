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美10月核心PCE年增2.8% 符合市場預期

2024/11/28 00:32
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國商務部今天公布，聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE）在10月年增2.3%，核心PCE年增2.8%，皆符合市場預期。

法新社報導，美國商務部發表聲明指出，全美10月PCE年增2.3%，高於9月的2.1%，這次數據與道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）訪調經濟學家預估中值相符。

此外，美國商務部表示，全美10月PCE月增0.2%，前值為0.2％，也符合預期。

去除波動較大的食品和能源價格後，美國10月核心PCE年增2.8%，月增0.3%，同樣符合預期。（譯者：陳正健）1131128

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