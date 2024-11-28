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菲海防隊查挖泥船逮13中國船員 發現疑似解放軍軍服

2024/11/28 10:41
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（中央社記者林行健馬尼拉28日專電）菲律賓海岸防衛隊（PCG）日前在靠近南海的水域臨檢一艘挖泥船，發現13名缺乏合法身分文件的中國人，以及疑似中國人民解放軍軍服，引起安全疑慮。

海岸防衛隊昨晚發布新聞稿稱，26日在呂宋島巴丹省（Bataan）馬里威勒斯鎮（Mariveles）海域登臨一艘挖泥船，逮捕船上16人，包括13名中國人。

新聞稿說，當天中午12時，船隻代理人向海防隊地方分站通報將離港，但告知海防隊分站無須登船，因為所有文件均已齊全。

此舉已起令海防隊人員起疑，於是立即登船查驗，發現9名缺乏證照的中國人，進一步搜查又找到4名躲藏的同伴，共計13人，年齡介於40歲至59歲之間，全都沒有適當身份證明文件。

在搜查過程中，海防隊人員還發現疑似人民解放軍的軍服，引起安全疑慮；菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）說，這些無合法證照中國人的意圖令人「高度關切」。

這挖泥船的船名為Harvest 89號，船員名單上只列有8名菲律賓人。

海防隊表示將對船上人員採取法律行動，他們目前已被押送大馬尼拉地區的海防隊看守所，等候進一步的調查。

今年5月，菲律賓海防隊曾在三描禮士省（Zambales）聖菲利鎮（San Felipe）近海扣留一艘商船，逮捕船上8名未能出示合法證照的中國籍船員，菲律賓國家情報協調局（NICA）當時把這艘船列為「可疑船隻」。

巴丹省與三描禮士省都毗鄰南海。菲律賓與中國正因南海爭議而處於緊張。

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今年3月，菲律賓執法單位突襲一處賭場，進而查出當地市長郭華萍（Alice Guo）疑為中國間諜的案外案，中國間諜進入菲律賓的可能性，成為熱門話題且持續延燒。

早在2020年，當時的菲律賓參議員、警界出身的賴克遜（Panfilo Lacson）就曾警告，約有2000至3000名中國士兵以遊客、離岸博弈公司（POGO）員工的身分混進菲律賓執行「潛伏式任務」。（編輯：唐佩君）1131128

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