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韓國連2天降大雪至少4死 航班取消渡輪停擺

2024/11/28 14:43（11/28 15:26 更新）
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28日韓國京畿道水原市的車輛在街道上緩慢前進。（韓聯社）
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（中央社首爾28日綜合外電報導）韓國今天連續第2天遭遇大雪，導致超過140架航班取消，渡輪暫停營運，據報嚴冬中至少4人喪生，不過降雪情況已有緩解跡象。

韓聯社報導，依據首爾市積雪量測定標準，鐘路區首爾氣象觀測站測得積雪量28.6公分，創下1907年開始有紀錄以來第3高。

截至上午8時，首爾部分地區積雪超過40公分，迫使140多個航班取消，不過氣象官員今天上午10時解除首都圈大雪警報。

媒體報導說，有一座高爾夫球場昨晚發生防護網不堪積雪重壓倒塌，造成1人死亡、2人受傷；另有一處停車場的帳篷式車庫也發生類似倒塌事故，造成1人死亡。

根據報導，首爾以東的高速公路發生交通意外，造成另外2人死亡。警方表示，江原道原州市一條高速公路昨天傍晚發生53輛車連環追撞，造成11人受傷。

首爾主要機場仁川國際機場受到的影響最為嚴重，乘客的航班平均延誤2個小時，航班追蹤網站Flightradar24顯示，今天有14%航班誤點、15%航班取消。

有關當局表示，截至今天，約有142架次的航班取消，在76條路線航行的99艘渡輪停止營運，同時，媒體報導火車也發生誤點。

京畿道有關當局表示，鄰近首爾的學校今天獲准在必要時停課。

韓國11月下起異常大雪，可歸咎於冷空氣經過相對溫暖的朝鮮半島西方海域，因溫差而形成雪雲帶。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1131128

首爾知名古蹟景點景福宮前27日成為一片銀白世界。（韓聯社）
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首爾路上樹木27日因積雪重量倒塌，一旁的行人紅綠燈也跟著傾斜。（韓聯社）
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