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越南頭頓麵包店傳食物中毒 逾300人不適1人死亡

2024/11/29 21:12
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（中央社記者陳家倫河內29日專電）越南頭頓市一家越南麵包店傳出食物中毒事件，已有超過300名消費者感到不適，其中還有1人死亡。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，巴地（Ba Ria）醫院主管今天證實，頭頓市（Vung Tau）1位疑似麵包店食物中毒案病患已經死亡，具體情況之後將公布。

巴地頭頓省（Ba Ria-Vung Tau）衛生局副局長阮文泰（Nguyen Van Thai）今天中午表示，正要求巴地醫院提交報告。有關部門尚未收到樣本檢測結果。

頭頓市有約310人疑似因食用當地一家麵包的食品而發生食物中毒症狀。患者是在26日晚間或27日早晨購買了這家店的麵包或糯米飯。

巴地頭頓省衛生局報告指出，病患自述在麵包店購買的麵包和糯米飯中包含豬肉、肉鬆、奶油、肝醬、香腸、醬汁、酸菜、洋蔥和香菜等。

自27日凌晨零時起，當地出現首例疑似食物中毒病例，症狀包括發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐、噁心和頭痛等。至28日下午4時，有約310人出現食物中毒症狀，其中3例重症患者有血壓下降及休克情況。（編輯：韋樞）1131129

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