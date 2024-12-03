本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
賴清德
新聞專題
賴清德2/300
首頁 / 國際

惠恕仁將迎賴總統 要中國尊重帛琉選擇朋友的決定

2024/12/3 14:22（12/3 15:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
帛琉總統惠恕仁3日敦促中國，尊重帛琉主權和選擇朋友的決定。圖為惠恕仁（左）今年5月訪台時與總統賴清德（右）會面。（中央社檔案照片）
帛琉總統惠恕仁3日敦促中國，尊重帛琉主權和選擇朋友的決定。圖為惠恕仁（左）今年5月訪台時與總統賴清德（右）會面。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社帛琉首都恩吉魯穆德2日綜合外電報導）就在台灣總統賴清德到訪前幾天，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今天敦促中國，尊重帛琉主權、國際法，「和我國選擇朋友的決定」。

賴總統11月30日起至12月6日率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家；此行去程將過境夏威夷停留2晚，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，並訪問帛琉後返台。

Benar News報導，惠恕仁表示，賴總統此行將鞏固兩國長達25年的穩固邦誼，儘管中國反對，台帛間的關係仍將繼續發展。

惠恕仁今天接受Benar News訪問時表示：「中國必須了解，他們應該尊重我國主權，和我國選擇朋友的決定…我認為，如果你想當帛琉的夥伴、帛琉的朋友，你不應用強迫的方式。」

過去20年間，中國政府一直在拉攏太平洋島國，試圖孤立台北的盟友，並在國際機構中獲得影響力、挑戰美國的主導地位。

帛琉拒絕放棄台灣，導致中國做出惠恕仁所謂「不友善的行為」。

惠恕仁譴責中國政府讓帛琉仰賴旅遊業的經濟陷入絕境，今年稍早還發動重大網路攻擊，以致2萬多份文件遭竊，上個月中國的研究船還2度非法侵入帛琉專屬經濟海域。

他說：「這是另一個（中國）不尊重法治、不尊重邊界的案例，這類行動無助於建立友好關係。」

惠恕仁表示，希望賴清德總統的來訪，能為旅遊、水產養殖、農業、永續能源和海洋運輸等領域帶來新的投資機會。

他說，雙方屆時還將討論聯合海上救援行動、巡邏等措施。

上月在大選中贏得連任的惠恕仁表示，帛琉與美國、台灣、日本的密切關係，對於確保太平洋地區的自由和開放非常重要。

他說，中國某些行動正在加劇地區緊張局勢，包括在南海有爭議的島礁及其周圍針對菲律賓的活動。

惠恕仁也批評中國9月在未警告的情況下，朝太平洋試射洲際彈道飛彈，稱其「明顯違反了最起碼的禮貌，以及對國家的尊重」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張茗喧）1131203

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#中國
#台灣
#帛琉
#惠恕仁
#賴清德
#惠恕仁
延伸閱讀
帛琉總統惠恕仁：中國施壓要求對台灣斷交帛琉總統惠恕仁成功連任 堅定挺台聞名專訪／惠恕仁喊話中國：帛琉有權選擇自己的朋友賴總統30日率團訪太平洋3友邦深化邦誼 過境夏威夷關島日本助台灣南太友邦強化通訊建設 意圖抗中AIT主席羅森伯格發文送別 賴總統邀請來台盼相見
賴清德
賴總統馬紹爾國會演說 允提供優惠貸款改善航空交通赴國際自由聯盟大會演說 范雲：民主國家必須團結
惠恕仁
中國飛彈越領空 帛琉總統：有意要求美部署愛國者國安人士：元首出訪依原有節奏進行 無特別意外
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賴總統贈陳傑憲帆布包 台中在地製造
172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：