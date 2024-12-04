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日媒：川普重返白宮前 美防長奧斯汀擬訪問日本

2024/12/4 11:34
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本共同社引述多名消息人士報導，美國國防部長奧斯汀正在協調最快下週訪日，並會晤日本防衛大臣中谷元。報導分析，兩國有意確認在美國政黨輪替後，仍維持堅固的同盟關係。

共同社報導，這是日相石破茂執政之後，奧斯汀（Lloyd Austin）首度造訪日本，他還考慮禮貌性拜會石破茂。

報導推測，奧斯汀與中谷元的會談如果成真，雙方可能針對因應中國在印度太平洋地區加強活動、北韓持續研發飛彈、台灣局勢及加強多邊合作等議題進行討論。

美國總統當選人川普（Donald Trump）2025年1月將宣誓就職。共同社分析，奧斯汀有意趕在川普重返白宮前，確認即便在美國政黨輪替之後，日本與美國的同盟關係依舊穩固，並加強國防合作。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1131204

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