韓執政黨議員集體離席 尹錫悅彈劾表決變持久戰

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（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國國會今天表決總統尹錫悅彈劾案，場外聚集10萬名要尹下台的示威群眾。執政的國民力量黨在彈劾表決時集體離席，但在野採拉長投票時間的焦土策略，爭取個別執政黨議員回心轉意。

尹錫悅3日夜間宣布戒嚴後，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。執政的國民力量黨黨魁韓東勳雖要求尹錫悅應即刻停職，但全黨7日在表決前再次開會，仍決定反對在野提出的彈劾案。

總統彈劾案需國會總數300席裡2/3以上議員支持才能通過，門檻為200票，目前國會在野黨席次為192席，執政黨國民力量黨108席裡至少需8人以上倒戈，彈劾案才有機會通過。

韓國國會今天傍晚就成立特別檢察官調查總統夫人金建希涉嫌操縱股價、尹錫悅彈劾2案進行表決。但第一項特檢案投完後，執政黨議員集體離席，只剩1人留在議場。

最大在野黨共同民主黨國會黨鞭朴贊大在彈劾案表決前發表談話，斥責尹錫悅發布戒嚴危害韓國民主，他並慷慨激昂地對離席執政黨議員逐一唱名。

彈劾案表決開始投票時，執政黨又多一人返回議場，國會議長禹元植也再次呼籲執政黨議員返回投票。日本放送協會（NHK）分析，在場的韓國在野陣營可能採取的是放慢投票時程，技術性拉長表決時間。

這期間又有第3名執政黨議員回到議場。後來傳出執政黨臨時召集全體議員開大會，防止再有成員倒戈。

採取即時文字轉播的韓國「中央日報」指出，照情況研判，不排除表決時程會跨夜到8日。

至於先行表決的總統夫人金建希特檢案，則是差2票而未通過。因本案這回已是第3度被擋下，無法再提第4次表決。

最大在野黨共同民主黨之前已預告，若這次彈劾未過，一定會提出第2次彈劾案。

韓國警方估計在中午前就已有示威群眾聚集首爾汝矣島的國會議事堂外，高喊要求國會彈劾尹錫悅。警方推估，截至當地時間下午4時已有10萬人參與國會外的集會，入夜後恐只會更多。

集結在國會正門與2號門前的民眾席地而坐，除高舉寫有「彈劾」、「逮捕內亂罪魁禍首尹錫悅」等抗議字板外，還高喊「逮捕！彈劾！」等口號。現場人數眾多，國會前的人行道已難以行走。警方總計投入逾1萬2000名警力在國會前負責維安。

韓聯社指出，一名在國會附近抗議尹錫悅的50多歲男子一度因試圖自殘而遭警方拘留。（編輯：陳亦偉、黃名璽）1131207