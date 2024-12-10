本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
清大校務會議通過整併中華大學 估明年交計畫書
首頁 / 國際

熊闖日本超市後遭撲殺 民眾不滿灌爆秋田當局

2024/12/10 17:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京10日綜合外電報導）日本秋田市區11月發生熊闖入超市並攻擊店員的事件，這頭熊在2天後被捕獲撲殺。秋田當局近日接獲大量民眾抗議，有人支持撲殺，也有人反對，一度影響市府相關單位日常業務。

一隻身長約1公尺的母熊11月30日一早闖入秋田市土崎港西地區的超市「伊德土崎港店」後，襲擊一名男性員工且搗亂超市內部。牠逗留在店內長達55小時才被捕獲。

這起事件一度引發居民擔憂，超市經過消毒等整理作業，於事發一週後重啟營業。

共同社報導，這頭熊的去向受到部分日本民眾關注。截至昨天，秋田市府、秋田縣政府與警方透過電話或電子郵件等管道，一共接獲超過200件民眾抗議，其中包含「不准殺（牠）」、「用槍處理掉（牠）」等內容，對於撲殺做法看法兩極。

根據秋田市府統計，截至本月6日共接獲113通電話、63封電子郵件，其中9成反對撲殺這隻熊，內容包括希望當局「讓熊回歸山裡」、「捕殺的做法窮凶極惡」等；然而，也有民眾要求撲殺，認為「熊與人無法共存」。

為了因應這些陳情，秋田市府負責相關業務單位的日常作業也受到影響。

秋田市府與秋田縣府等單位解釋，這頭熊已被撲殺，「以人命為優先考量，希望民眾能理解」。（譯者：楊惟敬/核稿：張茗喧）1131210

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：