TikTok尋求暫阻「不賣就禁」 爭取上訴最高院再審時間

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）總部位於中國的字節跳動及其短影音應用程式TikTok，今天請求美國上訴法院暫停要求字節跳動明年1月19日前出售TikTok，否則將面臨下架的命令，以爭取上訴最高法院再審時間。

路透社報導，TikTok和字節跳動向哥倫比亞特區巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）提出緊急動議，並強調如果沒有上訴法院的暫停禁令，這項不賣就禁的法律將生效，並將「在總統就職典禮前夕關閉TikTok，TikTok是美國最受歡迎的言論平台之一，在美國擁有1億7000多萬月用戶」。

倘若沒有這項禁制令，TikTok可能會在6週內遭美國禁用，這將大大降低TikTok對字節跳動及其投資人的價值，並嚴重打擊依賴TikTok來推動銷售的企業。

美國上訴法院3位法官組成的合議庭6日維持要求字節跳動明年1月19日以前出售TikTok，否則將在6週內面臨下架的法律。

這兩家公司的委任律師指出，最高法院受理此案「並撤銷原判的可能性很高，因而有必要暫時喊停，替再審爭取時間」。

司法部表示，上訴法院應儘速駁回這項請求，其目的是以「最大限度地爭取時間讓最高法院審議」字節跳動和TikTok的上訴。

TikTok請求上訴法院在12月16日前就這項請求做出決定。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1131210