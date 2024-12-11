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新加坡今年經濟成長估3.6% 貨幣政策傾向按兵不動

2024/12/11 16:39
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（中央社記者吳昇鴻新加坡11日專電）新加坡金管局今天發布經濟學家調查報告，預測今年經濟成長率達3.6%，高於先前預估；另預測當局明年1月將維持當前貨幣政策。

路透社、聯合早報等媒體報導，新加坡金融管理局今天發布一份報告顯示，逾20名經濟學家預測新加坡第4季經濟增長3.1%、明年全年增長2.6%。

這些經濟學家對今年全年經濟增長的中位數預測是3.6%，高於前次調查的2.6%。且優於貿工部11月發布的預測，當時預計今年全年經濟增長約3.5%。

經濟學家調高今年全年增長預測領域，包括製造業從0.6%調高至3.3%；批發與零售貿易業從3%調高至4%；私人消費領域從5.5%調高至6.1%。

至於通貨膨脹情形，經濟學家預測全年整體通膨率為2.5%，核心通膨為2.8%，分別低於前次調查的2.6%和2.9%。並預測當局將維持當前的貨幣政策。

隨著經濟成長加速、通膨降低，金管局10月發布的貨幣政策，維持新元名義有效匯率（S$NEER）可波動範圍的寬度和中間軸不變。

今年8月，新加坡幣兌美元匯率擴大漲勢，觸及今年以來最強勁價位，因市場預期新加坡金管局今年相對於美國聯準會，將維持緊縮的貨幣政策，因而對新幣構成支撐。（編輯：唐佩君）1131211

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