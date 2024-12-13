再談尹錫悅言論 北京：中韓關係穩定符合利益

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（中央社台北13日電）針對韓國總統尹錫悅昨天提到「中國間諜論」，韓國外交部今天表示，不管國內局勢如何變化，都將持續推動韓中關係發展。中國外交部下午回應，推動中韓關係健康穩定發展，符合雙方的共同利益。

韓聯社報導，針對中方批評尹錫悅昨天在對國民談話中發表的涉中言論一事，韓國外交部13日表示，不管國內局勢如何變化，韓方都願意與中方進行必要的溝通，持續推動韓中關係發展。

報導稱，韓國外交部的表態可被解讀為，韓國政府始終願與中方持續推動雙邊關係向好發展，「不受戒嚴事態和尹錫悅發言爭議的影響」。

根據新華社，中國外交部發言人毛寧今天下午在例行記者會表示，注意到韓國外交部的相關表態，「關於韓方昨天有關涉華言論，我們已經表明了中方立場」。

她說，推動中韓關係健康穩定發展符合雙方的共同利益，希望韓方為此「積極努力」。

尹錫悅12日發表談話提到，過去一年發生數起疑為中國間諜的案件，6月發現有3名中國人在釜山使用無人機拍攝美軍航空母艦與韓國軍事設施，現行法律對外國人間諜行為並無處罰條款，所以希望修訂刑法間諜罪內容，卻遭在野黨阻撓。

中國外交部其後回應，對相關言論深感意外和不滿，堅決反對炒作莫須有的所謂中國間諜。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1131213