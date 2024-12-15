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巴西總統魯拉術後情況良好 可下床走動

2024/12/15 08:49
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（中央社巴西利亞14日綜合外電報導）巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）接受緩解腦部出血壓力的手術迄今4天，院方表示他仍在加護病房但「神志清醒」且能下床走動。

這次損傷與魯拉10月在總統官邸浴室跌倒撞擊頭部有關。這位79歲左派領導人本月9日感到頭痛，核磁共振（MRI）掃描顯示他的大腦與硬腦膜之間存在出血情況。

法新社報導，醫療團隊10日替他開刀，進行顱骨穿孔引流手術以減輕壓力，並於12日動後續手術來降低顱內膜再次出血的風險。醫生表示手術成功，總統恢復情況良好。

醫院在聲明中表示，魯拉「目前仍住在聖保羅（Sao Paulo）席利歐－利巴尼斯醫院（Hospital Sirio-Libanes）加護病房。今天他將進行驗血」。並補充說，目前沒有安排進一步的影像檢查。

院方表示：「他神志清醒、說話有條理，可以進食和走動。」

昨天上傳魯拉社群媒體帳號的影片中，可以看到他一臉微笑的在醫院走廊中行走，這是他手術以來的首次公開身影。

根據醫師團隊的說法，魯拉預計16或17日出院並返回首都巴西利亞（Brasilia），之後會逐步恢復職務，但需要「在幾週內適度休息」。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1131215

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