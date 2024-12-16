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控愛爾蘭採取極端反以政策 以色列宣布關閉大使館

2024/12/16 09:45
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（中央社耶路撒冷15日綜合外電報導）以色列外交部今天以愛爾蘭政府「極端反以色列政策」為由，宣布關閉駐都柏林大使館。以色列這一步加劇了原本就很緊張的雙邊關係。

法新社和路透社報導，愛爾蘭5月承認巴勒斯坦為國家，上週又支持南非向國際法院（International Court of Justice）指控以色列在加薩走廊（Gaza Strip）犯下「種族滅絕」罪，一連串舉措都導致雙邊關係惡化。

2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）對以色列南部發動攻擊，而後掀起以色列報復行動的加薩戰爭，愛爾蘭也是最直言不諱批評以色列因應作為的國家之一。

以色列外交部在聲明中表示：「關閉以色列駐都柏林大使館的決定，是基於愛爾蘭政府的極端反以色列政策。」

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）表示，愛爾蘭針對以色列的各項行為和反猶言論，源自於否定以色列的合法政權、妖魔化以色列，外加雙重標準。他說：「愛爾蘭在與以色列的關係中已經跨越了所有紅線。」

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）對以色列的決定深表遺憾，並強調愛爾蘭會永遠捍衛人權和國際法。

他在社群平台X發文表示：「愛爾蘭反以色列的說法，我完全無法接受。愛爾蘭支持和平、支持人權也支持國際法。」他說：「愛爾蘭希望實現（以巴）兩國方案（two state solution），讓以色列和巴勒斯坦能在和平與安全中共存。」

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哈里斯11月曾表示，鑒於國際刑事法院（International Criminal Court）對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發布逮捕令，若尼坦雅胡踏入愛爾蘭將會遭到拘留。

除了尼坦雅胡，國際刑事法院11月也對以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）發出逮捕令。國際刑事法院指控他們在2023年10月8日至今年5月20日間，在加薩走廊犯下「危害人道罪和戰爭罪」。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1131216

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