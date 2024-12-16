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三菱日聯銀行前行員監守自盜 總裁半澤淳一致歉

2024/12/16 17:01
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）今天針對前行員監守自盜客戶保險箱至少10多億日圓問題舉行記者會，總裁半澤淳一出面致歉說，「深刻理解對客戶帶來的嚴重不安」。

日本放送協會（NHK）報導，半澤承認保險箱鑰匙管理制度存在疏漏，也表明「這是動搖作為銀行業務基礎的信賴與信用的案例」，對此表示歉意。

共同社報導，半澤也提到相關受害情況可能擴大。談到包括自己在內的管理階層的處分，半澤說，「將進行調查與分析，在明確責任的情況下展開具體檢討」。

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根據目前調查，三菱日聯銀行一名40多歲的女性行員使用銀行保管箱備用鑰匙進行竊盜，受害金額換算市值約10多億日圓，東窗事發後已被解雇。銀行方面表示將採取用總公司統一保管備用鑰匙的方式，防止類似案例再度發生。

由於先前已知在東京都內2處分行租用保險箱的約60名客戶受害，但現在又傳出還有另外2處分行恐有數十人受害的報告。因此，目前掌握的10多億日圓受害金額可能會更為增加。（譯者：黃名璽）1131216

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